“Me tomó del cuello y me metió a un clóset y me quería ahorcar. Ese día yo dije ‘ya no más, un día me va a matar’”.

Una exreportera de ‘Sale el Sol’ tomó los micrófonos y las cámaras, pero esta vez para anunciar que los últimos nueve años vivió un infierno a manos de su exmarido, quien intentó matarla.

“Jari era reportera de espectáculos de ‘Sale el Sol’… dejó el programa en su etapa inicial porque se iba a casar. Digamos que estuvo el primer año y tuvo que salirse porque se iba a casar. Incluso llegamos a ver al esposo, se veía un chico normal”, recordó la periodista Ana María Alvarado.

“Soy víctima de violencia desde hace más de 9 años por parte de mi exesposo Pablo García de la Rosa. Hoy estoy levantando la voz más fuerte que nunca, otra vez, para que las autoridades me escuchen porque me da miedo salir a las calles, porque me da miedo que algo me pase”.

“La más fuerte fue una de julio en donde casi me priva de la vida, en donde me tomó del cuello y me metió a un clóset y me quería ahorcar. Ese día yo dije ‘ya no más, un día me va a matar’”.

Se trata de Jari Márquez, una joven reportera de espectáculos que se integró a los inicios del programa ‘Sale el Sol’ y un año después, abandonó la emisión con la ilusión de formar una familia.TE RECOMENDAMOS:Márquez ofreció una entrevista para el medio ‘Latinus’ donde destapó:La excomunicadora ofreció como prueba fotografías en las que son visibles los golpes, moretones y cicatrices que le propinó García. Pero también videos de las cámaras de seguridad del interior de su domicilio, en donde se observa cómo la golpeaba, la pateaba y en un fragmento del material Pablo baja la persiana para después golpear en la cara a su entonces esposa y lanzarse contra ella mientras alimentaba a su bebé.Jarinzi Márquez denunció las agresiones en octubre del año pasado en la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar en la ciudad de México, sin embargo, la acusación no prosperó.

Pablo Ernesto García De la Rosa es copropietario de una empresa que en 2025 obtuvo contratos de hasta 200 millones para suministrar medicamentos con una paraestatal.

Y cuando su esposo se enteró de la denuncia contraatacó y la demandó a ella y a sus padres por despojo. En mes y medio, los tres fueron vinculados a proceso.

Sin embargo, la violencia del empresario no es sólo física, Pablo amenaza a la exreportera a través de un chat: “Ya me tienes harto. Voy a llegar a mat*rlos a ustedes”, “TIC TAC TIC TAC TIC TAC se acerca el diablo. Te voy a ching*r maldita pend*ja, vas a desaparecer”, son algunos de los mensajes que ha recibido Márquez.

Por su parte, la madre de Jari, advirtió también: “Tengo mucho miedo por la vida de mi vida, corre mucho peligro. Y por mis nietos también. Corren demasiado peligro”.

Durante la audiencia inicial por el caso de despojo, la jueza María Teresa Carmona, en el Reclusorio Norte, desestimó el riesgo de feminicidio y la vinculó a proceso. Les dijo a los abogados de Jari que no tienen “un bola de cristal” para saber qué le haría el exesposo.

Pablo García también es deudor alimentario, aseguró a un juez que es empleado y que no tiene dinero para pagar la pensión de sus hijos.

En tanto, Ana María Alvarado recibió comentarios de los excompañeros de Jari. “Me decían muchos que aquí (de ‘Sale el Sol’), pero no nos dijo nada. No lo comunicó. Vivió un infierno solita”.

NO TE VAYAS SIN LEER: ‘Sale el Sol’ despide a dos conductores y a integrante de producción EN EL ÚLTIMO MINUTO de su programa

Por ello, la periodista enfatizó:

“Alzo la voz junto contigo para que las autoridades vean tu caso y no porque sean hombres poderosos, que volvemos al caso de Ximena Santaolalla, de Sasha Sokol, hombre poderosos que abusan de sus contactos, de su posición de poder, de su edad para abusar de mujeres”.