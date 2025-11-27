¿Quién traicionó a Silvia Pinal cuando tuvo que salir huyendo de México?

“Hacienda giró una orden de aprehensión en tu contra, tienes que salir del país ya”, le dice Carlos a Silvia Pinal.

La escena corresponde a la bioserie La Guzmán, que se centra en la vida de Alejandra Guzmán pero que tiene largos pasajes también de la vida de Silvia Pinal.

La diva del cine mexicano murió hace un año y sin duda uno de sus legados más trascendentales fue “Mujer, casos de la vida real”, el programa que durante dos décadas dramatizó historias que el público le enviaba a Silvia a través de cartas.

¿Cómo huyó Silvia Pinal de México?

“Mujer, casos de la vida real”, de acuerdo a lo que se narra en la bioserie, fue también el motivo por el que tuvo que huir de México: el mismo día en que se preparaba la fiesta para el nacimiento de la hija de Alejandra Guzmán, Pinal tuvo que salir en el automóvil de su fiel productor, que en la serie se llama Carlos pero en la vida real era Jorge Lozano Soriano.

Se narra también el entramado que desembocó en los nueve meses que la diva estuvo viviendo en Miami: un político y empresario había desarrollado una dura animadversión contra Silvia Pinal a causa de un programa de Mujer, casos de la vida real, en el cual su esposa lo había denunciado por violencia doméstica.

Ese político habría esperado pacientemente el momento de su venganza. Y eso ocurrió cuando se enteró que la actriz y productora dejaba sus papeles de declaraciones fiscales en manos de un empleado, llamado Gustavo Ledezma en la ficción.

¿En qué terminó el juicio por fraude contra Silvia Pinal?

Mediante amenazas, ese político, interpretado por Álvaro Guerrero, obliga a Ledezma a entregarle los documentos y de esa manera fabricar una falsa acusación en contra de Pinal ante Hacienda.

La bioserie, obviamente, está construida con nombres falsos y dramatizaciones de ficción. Lo que se sabe de aquella etapa en la vida real es que Alejandro Gertz Manero, en ese tiempo Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, la acusó de fraude en Protea, la agrupación de productores de teatro en México.

Tras un año de juicio, Silvia Pinal fue absuelta y regresó a México.