Miss Universo 2025: Todo sobre el final del certamen donde deslumbró la mexicana Fátima Bosch

Fue parte de las 30 finalistas y paseó con un traje de baño inusual.

Noviembre 20, 2025 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-.jpg

Fátima Bosch

Instagram

Desde Tailandia, la noche de este jueves 20 de noviembre se realizó la gran final de Miss Universo 2025, donde la mexicana Fátima Bosch deslumbró con cada paso que dio.

De más de 130 participantes, en la edición número 74 resaltó la mexicana, quien busca convertirse en la sucesora de la actual Miss Universo, Victoria Kjaer, de Dinamarca. Ella se convirtió en la Miss Universo que más ha viajado en la historia.

Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, insistió que el certamen: “Es una fuerza global que inspira, que impacta y abre caminos para las mujeres en cada rincón del planeta”.

La final se realiza en vivo, por lo que te informaremos aquí al instante.

El Top 5 quedó así:

Costa de Marfil - Olivia Yacé

Tailandia - Praveenar Sing

México - Fátima Bosch

Venezuela - Stephany Abasali

Filipinas

Se confirmó: Puerto Rico será la sede de la siguiente edición de Miss Universo 2026.

Las 12 finalistas fueron:

  1. Chile - Inna Moll
  2. Colombia - Vanessa Pulgarín
  3. Cuba - Lina Luaces
  4. Guadalupe - Ophély Mézcino
  5. México - Fátima Bosch
  6. Puerto Rico - Zashely Alicea
  7. Venezuela - Stephany Abasali
  8. China - Zhao Na
  9. Filipinas - Ma. Ahtisa Manalo
  10. Tailandia - Praveenar Sing
  11. Malta - Julia Ann Cluett
  12. Costa de Marfil - Olivia Yacé

Por primera vez hubo una Miss Universo Latina, Yamilex Hernández: “No solo represento a un país, sino a una comunidad, que tenemos similar el deseo de no rendirnos por nuestros sueños”.

El Top 30 de finalistas incluyó a 13 latinas

India

Guadalupe

China

Tailandia

República Dominicana

Brasil

Rwanda

Costa de Marfil

Colombia

Países Bajos

Cuba

Bangladesh

Japón

Puerto Rico

Estados Unidos

México

Filipinas

Zimbabwe

Costa Rica

Malta

Chile

Canadá

Miss Universo Latina

Croacia

Venezuela

Guatemala

Palestina

Nicaragua

Francia

Paraguay

