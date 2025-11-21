Miss Universo 2025: Todo sobre el final del certamen donde deslumbró la mexicana Fátima Bosch

Desde Tailandia, la noche de este jueves 20 de noviembre se realizó la gran final de Miss Universo 2025, donde la mexicana Fátima Bosch deslumbró con cada paso que dio.
De más de 130 participantes, en la edición número 74 resaltó la mexicana, quien busca convertirse en la sucesora de la actual Miss Universo, Victoria Kjaer, de Dinamarca. Ella se convirtió en la Miss Universo que más ha viajado en la historia.
Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, insistió que el certamen: “Es una fuerza global que inspira, que impacta y abre caminos para las mujeres en cada rincón del planeta”.
La final se realiza en vivo, por lo que te informaremos aquí al instante.
El Top 5 quedó así:
Costa de Marfil - Olivia Yacé
Tailandia - Praveenar Sing
México - Fátima Bosch
Venezuela - Stephany Abasali
Filipinas
Se confirmó: Puerto Rico será la sede de la siguiente edición de Miss Universo 2026.
Las 12 finalistas fueron:
- Chile - Inna Moll
- Colombia - Vanessa Pulgarín
- Cuba - Lina Luaces
- Guadalupe - Ophély Mézcino
- México - Fátima Bosch
- Puerto Rico - Zashely Alicea
- Venezuela - Stephany Abasali
- China - Zhao Na
- Filipinas - Ma. Ahtisa Manalo
- Tailandia - Praveenar Sing
- Malta - Julia Ann Cluett
- Costa de Marfil - Olivia Yacé
Por primera vez hubo una Miss Universo Latina, Yamilex Hernández: “No solo represento a un país, sino a una comunidad, que tenemos similar el deseo de no rendirnos por nuestros sueños”.
El Top 30 de finalistas incluyó a 13 latinas
India
Guadalupe
China
Tailandia
República Dominicana
Brasil
Rwanda
Costa de Marfil
Colombia
Países Bajos
Cuba
Bangladesh
Japón
Puerto Rico
Estados Unidos
México
Filipinas
Zimbabwe
Costa Rica
Malta
Chile
Canadá
Miss Universo Latina
Croacia
Venezuela
Guatemala
Palestina
Nicaragua
Francia
Paraguay