Famosos

Fátima Bosch tiene doble luto: lleva un moño negro y un pin en la banda de Miss México

La modelo mexicana que compite en Miss Universo explica las razones de portar ambos símbolos

November 09, 2025 • 
Alejandro Flores
fatima bosch (3).jpg

Dos señales de luto

Instagram

Los ojos del universo de los concursos de belleza de pronto se han fijado atentamente en Fátima Bosch, la Miss México que concursará en la final de Miss Universal la próxima semana.

Tras su enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, el co propietario de la marca del certamen, los movimientos de Fátima llaman la atención cada día.
Es así que justo cuando reapareció esta semana en los eventos previos a la final, el público se percató de que la modelo tabasqueña portaba un moño negro en la parte superior de la banda pero también un pin en la parte de abajo.

¿En memoria de quién usa el moño negro?

El moño de luto no lo usa solamente Fátima sino muchas otras concursantes y lo hacen como una forma de demostrar su respeto hacia el país anfitrión, Tailandia, que está de luto.
Apenas hace tres semanas, el 24 de octubre, murió la Reina Madre de ese país, Sirikit Kitiyakara, quien es un símbolo del progreso en la sociedad tailandesa.

“De hija de diplomático a consorte en un país marcado por golpes de Estado y guerras, su trayectoria abarca desde la Europa de posguerra hasta los remotos poblados tailandeses, donde impulsó desarrollo rural y preservación cultural”, publicó monarquias.com, sitio especializado en el análisis de esta forma de gobierno a lo largo de la historia.

El uso del moño de luto no es obligatorio pero Fátima ha decidido usarlo desde el primer día que llegó a Tailandia y se presentó en los eventos de promoción previos a la final del 21 de noviembre.

¿Por qué está de luto Fátima Bosch y cómo se relaciona con el pin en su banda?

Respecto al pin que porta en la parte de abajo de su banda de Miss México, la historia es triste pero inspiradora. Se trata del pin con la imagen de su perro, un corgi galés que murió en agosto de este 2025, es decir justo después de que ganó el certamen de Miss Universo México.

“Estaba muy triste por eso. Todavía estoy muy triste por eso, pero estaba pensando en una forma creativa de llevarlo siempre conmigo, y simplemente encontré este pin. Y creo que es algo mágico, porque ahora puedo tenerlo conmigo todo el tiempo en esta gran experiencia”, dijo durante una transmisión en su cuenta de Instagram en la que sus seguidores le preguntaron por el detalle.

En Tailandia, Fátima no siempre luce el pin pero lo hizo justo después de su enfrentamiento con Nawat, durante un evento de promoción de una marca de cosméticos en la que lució un traje blanco de pantalón impactante.

“El nombre de mi perro era Rocco y era mi bebé. Estuve 10 años con él así que espero que esté bien en el cielo, y también conmigo. Me gusta pensar que está conmigo todo el tiempo”, dijo en aquella ocasión.

pinfatimabosch.png

El pin de perrito Rocco

Instagram

Fátima Bosch no ha dicho si usará el pin el alguna etapa de las pasarelas oficiales de Miss Universo.

Fátima Bosch miss universo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
