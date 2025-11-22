Suscríbete
Telenovelas

Silvia Pinal: la única telenovela en la que pudo actuar con su hija Viridiana antes de morir

La Pinal había producido este melodrama para provocar el debut de su hija

Noviembre 22, 2025 • 
Alejandro Flores
silvia pinal virdiana alatristre.jpg

Silvia Pinal y Viridiana Alatriste

TLNovelas

“No voy a regresar a casa”, le grita Laura a su madre, Amanda.

La suya es una relación rota desde hace tiempo: no sólo tienen vidas diferentes sino ideales totalmente opuestos. Amanda piensa que una mujer debe dedicarse a su casa y ser el pilar sumiso y callado de la familia. Laura, en cambio, tiene la idea de que una mujer no tiene por qué casarse para ser feliz y mucho menos atarse a un hombre desde joven... como lo hizo su madre.
Este es el planteamiento central de “Mañana es primavera”, la primera y única telenovela de Viridiana Alatriste, la hija de Silvia Pinal que murió de manera trágica cuando tenía 19 años.

Más de Silvia Pinal
Esquela Silvia Pinal
Famosos
Murió Silvia Pinal, la última gran diva del Cine de Oro mexicano
Noviembre 28, 2024
 · 
Otto Rojas
Silvia Pinal
Famosos
Quiénes son los herederos y qué dice el testamento de Silvia Pinal
Noviembre 28, 2024
 · 
Otto Rojas

¿Cómo fue la telenovela “Mañana es para siempre”?

A la madre la interpretaba la propia Silvia Pinal, quien era también la productora de la telenovela. De modo que madre e hija participaban juntas en este proyecto como una forma de impulsar la carrera de Alatriste, quien había demostrado un talento natural
Viridiana había demostrado un talento natural para la actuación, y justo mientras estaba en la telenovela con su madre, había ganado también un papel protagonista en una obra de teatro.
La telenovela tuvo altos niveles de raiting y ganó dos premios TVyNovelas en 1983: Mejor actriz y mejor revelación masculina (Rafael Sánchez Navarro).

El final sin Viridiana Alatristre

Para Silvia Pinal, el éxito de Viridiana en la telenovela se convirtió en un motivo de orgullo especialmente importante, según narró ella misma en una entrevista con el canal TLnovelas.

“Fue una novela que se hizo con los chicos (los protagonistas jóvenes) y que me dio mucho gusto que la hicieron con mi Viri preciosa”.

La muerte de la hija de Silvia Pinal dejó truncó a su personaje. La diva del cine mexicano y pionera de la televisión, tuvo que tomar una decisión respecto a cómo resolver su ausencia en pantalla dentro de la historia.

Lo que hizo fue magistral: interpretó un largo monólogo con un mensaje de esperanza acerca del futuro y de la vida por encima de la muerte.

“Aquí donde también un día se abrieron las ventanas, se corrieron las cortinas... y entró el sol”.

Silvia Pinal.png

La secuencia termina con una paloma blanca que vuela y que se puede interpretar como el espíritu de Laura... y de Viridiana.

Silvia Pinal Viridiana telenovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
iran eory angelique boyer.jpg
Telenovelas
El drama amoroso de Irán Eory, la primera Doménica Montero, antes de Angelique Boyer
Noviembre 15, 2025
 · 
Alejandro Flores
angelica vale.jpg
Telenovelas
5 telenovelas en las que Angélica Vale tuvo un final feliz
Noviembre 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
angelique-primera-escena-domenica-montero-6.jpg
Telenovelas
Primer tráiler de ‘Doménica Montero’ con Angelique Boyer: ¿Cuándo se estrena?
Noviembre 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
quien es qiuien en mi verdad oculta.jpg
Telenovelas
¿Quién es quién en “Mi verdad oculta”, telenovela de Susana González que aborda el tema del abuso?
Noviembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
fatima bosh.jpg
Famosos
¡Su mamá era igualita a Fátima Bosch! “Con razón ganó Miss Universo”
Fátima y su mamá tiene una amorosa relación que se refleja en sus redes sociales
Noviembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
anamarialavarado.jpg
Famosos
Ana María Alvarado recibe golpe bajo: la despiden de otro trabajo mientras espera liquidación de Maxine
Después de 36 años, la corrieron de Fórmula: “me rodearon de abogados para ponerme un cuatro”
Noviembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
Cristian Castro
Famosos
Aseguran que a Cristian Castro lo hechizaron para que nunca pueda ser estable con una pareja
¿Esa será la causa?
Noviembre 21, 2025
 · 
Grisel Vaca
fatima-kevin-.jpg
Famosos
Kevin Álvarez se quedó frío cuando le avisaron que su exnovia, Fátima Bosch, ganó Miss Universo
El jugador del América y de la Selección Mexicana así reaccionó cuando le preguntaron de la reina de belleza.
Noviembre 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero