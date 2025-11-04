¿Qué pasó entre Fátima Bosch y organizador de Miss Universo? “Ninguna mujer merece ser insultada”

La edición 74 de Miss Universo ya se llenó de controversia luego de un altercado entre la modelo mexicana Fátima Bosch, y el Director Ejecutivo de Miss Universo y director nacional de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

El altercado ocurrió en una reunión preliminar, donde Nawat arremetió verbalmente contra Bosch, al acusarla de no cooperar con las actividades promocionales del país anfitrión.

El problema fue porque él la cuestionó sobre realizar publicaciones en redes sociales en torno a Tailandia, ya que supuestamente ella no lo había hecho.

“No es así. Creo que hay un malentendido”, comentó Fátima, pero el director de Miss Universo Tailandia no le permitió hablar.

“Se te pidió que hicieras un video en la mañana y tú dijiste que no... no es sobre ti... no te he dado la oportunidad de hablar... siéntate! ¡escucha! sigo hablando! ¿por qué te levantas?¡No tienes una voz!¡Seguridad!”, dijo en inglés.

Al escucharlo, Fátima Bosch decidió abandonar la reunión en señal de protesta, y varias concursantes más la siguieron. Él llamó a seguridad para que la sacaran.

Fátima dijo: “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización“.

Aunque no ha habido declaración oficial de Nawat, en sus historias de Instagram compartió la reacción de una usuaria: “El jefe hizo lo correcto. Creo que el proceso de pensamiento y análisis del jefe ya es muy detallado y profundo. Te estoy animando. El jefe está en todas partes”.

En tanto, la Organización Miss Universo condenó la falta de respeto, y aunque no mencionó directamente a Nawat, ni a la mexicana, sí refrendó su compromiso con la dignidad y el empoderamiento de las mujeres.

“Estamos dedicados a mantener los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las delegadas, el personal y los involucrados”, dijo la Organización.

¿Qué más dijo Fátima Bosch?

Ante los medios, Fátima reitero: “Lo que hizo su director no fue respetuoso, él me llamó tonta, porque él tiene problemas con mi organización y eso no es justo, porque estoy aquí, haciendo todo correctamente”.

La tabaqueña dijo: “La manera en la que él me trató, sin ninguna razón, porque él tiene problemas no está bien”.

“Creo que el mundo necesita ver eso, porque somos mujeres empoderadas: nadie puede callar nuestra voz y nadie me hará eso a mí”, dijo Fátima.