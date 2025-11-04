Suscríbete
Famosos

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y organizador de Miss Universo? “Ninguna mujer merece ser insultada”

Miss Universo enfrenta nueva polémica por trato a la participante mexicana.

November 04, 2025 • 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-universo---.jpg

Fátima Bosch

La edición 74 de Miss Universo ya se llenó de controversia luego de un altercado entre la modelo mexicana Fátima Bosch, y el Director Ejecutivo de Miss Universo y director nacional de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

El altercado ocurrió en una reunión preliminar, donde Nawat arremetió verbalmente contra Bosch, al acusarla de no cooperar con las actividades promocionales del país anfitrión.

Te puede interesar:
Silvia-Navarro.jpg
Telenovelas
Silvia Navarro protagonizará nueva versión de ‘Amor en Custodia’ de la mano de Juan Osorio
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
susana zabaleta ricardo perez fotos cama
Famosos
Susana Zabaleta: Tras robo en su casa Ricardo Pérez hace que pierdan los vuelos a su siguiente destino
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde-ojos.jpg
Famosos
Ninel Conde cambia el color de sus ojos a verde olivo con riesgoso procedimiento
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
despierta-america--lgbtq.jpg
Famosos
Conductor de Univision por fin sale del clóset: “Por respeto y amor, esperé a que mi padre falleciera”
October 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero

El problema fue porque él la cuestionó sobre realizar publicaciones en redes sociales en torno a Tailandia, ya que supuestamente ella no lo había hecho.

“No es así. Creo que hay un malentendido”, comentó Fátima, pero el director de Miss Universo Tailandia no le permitió hablar.

“Se te pidió que hicieras un video en la mañana y tú dijiste que no... no es sobre ti... no te he dado la oportunidad de hablar... siéntate! ¡escucha! sigo hablando! ¿por qué te levantas?¡No tienes una voz!¡Seguridad!”, dijo en inglés.

Al escucharlo, Fátima Bosch decidió abandonar la reunión en señal de protesta, y varias concursantes más la siguieron. Él llamó a seguridad para que la sacaran.

Fátima dijo: “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización“.

Aunque no ha habido declaración oficial de Nawat, en sus historias de Instagram compartió la reacción de una usuaria: “El jefe hizo lo correcto. Creo que el proceso de pensamiento y análisis del jefe ya es muy detallado y profundo. Te estoy animando. El jefe está en todas partes”.

En tanto, la Organización Miss Universo condenó la falta de respeto, y aunque no mencionó directamente a Nawat, ni a la mexicana, sí refrendó su compromiso con la dignidad y el empoderamiento de las mujeres.

“Estamos dedicados a mantener los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las delegadas, el personal y los involucrados”, dijo la Organización.

¿Qué más dijo Fátima Bosch?

Ante los medios, Fátima reitero: “Lo que hizo su director no fue respetuoso, él me llamó tonta, porque él tiene problemas con mi organización y eso no es justo, porque estoy aquí, haciendo todo correctamente”.

La tabaqueña dijo: “La manera en la que él me trató, sin ninguna razón, porque él tiene problemas no está bien”.

“Creo que el mundo necesita ver eso, porque somos mujeres empoderadas: nadie puede callar nuestra voz y nadie me hará eso a mí”, dijo Fátima.

miss universo
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
shakibecca--.jpg
Famosos
Seguridad de Shakira le hacen la gatada a Shakibecca y la bloquean en pleno show | VIDEOS
November 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
sandra-itzel-granja--.jpg
Famosos
Sandra Itzel arremete contra los críticos de “La Granja VIP": “Eso no se hace”
November 03, 2025
 · 
Nayib Canaán
omar-chaparro---.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?’ 2025 lidera audiencia dominical por cuarta ocasión
November 03, 2025
 · 
TVyNovelas
Espinoza-Paz.jpg
Famosos
Espinoza Paz revela cuál es la canción que escribió para una mujer casada ¡y que fue el amor de su vida!
November 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Ochmann-Lorena-González.jpg
Famosos
Mauricio Ochmann y la hija del Dr. Simi terminaron su noviazgo: “Yo estoy soltero”
La relación que sostenía con Lorena González Torres, que comenzó en julio de 2024, llegó a su fin
November 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
La-Chupitos-racismo.jpg
Famosos
‘La Chupitos’ fue víctima de racismo en hotel de Texas: “Nos iban a echar al ICE”
La comediante Liliana Arriaga denunció que una empleada del hotel donde se hospedó la maltrató.
November 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Juan-Gabriel-Lubezki-Iñárritu.jpg
Series y Cine
Alejandro González Iñárritu y ‘El Chivo’ Lubezki muy cerquita de Juan Gabriel; aparecen en su documental
En el filme ‘Debo, puedo y quiero’ aparecen el fotógrafo y el director.
November 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Jorge-Ortiz-de-Pinedo.jpg
Famosos
Jorge Ortiz de Pinedo pide ayuda para salvar ‘La Casa del Actor’: “No hay dinero para la comida”
El actor organizó una fiesta mexicana para recaudar fondos y pagar sueldos y otras necesidades.
November 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez