Suscríbete
Famosos

Fátima Bosch: Divulgan chat donde el presidente de Mis Universo pelea con un juez y lo llama “mafia”

El escándalo por la acusación de que los jueces fueron influenciados para votar por Fátima crece con la publicación de una nueva conversación

Noviembre 22, 2025 • 
Alejandro Flores
alejandra gumzna (1).jpg

Fátima Bosch

Instagram

El escándalo alrededor de Miss Universo y el triunfo de Fátima Bosch se expande cada día más.

Salpica ahora al presidente de la organización, el mexicano Raúl Rocha, quien fue cuestionado el mismo día de la final acerca de la renuncia de un juez, Omar Harfouch.
Harfouch, quien es pianista y compositor con más de 1.2 millones de seguidores en Instagram, acusó a la organización de favorecer a algunas misses mediante una especie de “jurado alterno” encargado de asegurarse de que las “favoritas” estuvieran en la ronda final realizada el pasado 20 de noviembre.
Entre esas “favoritas”, el exjurado asegura que estaba la representante de México, Fátima Bosch. Hasta ahora no hayuna prueba de que Harofuch hubiera sabido desde antes que Bosch sería la ganadora de la corona, pero él asegura que lo dijo un día antes de la final en una entrevista para HBO.

Fátima Bosch en Miss Universo 2025
fatima-bosch-miss-universo-mexico-.jpg
Famosos
Fátima Bosch: Datos que debes conocer de la mexicana que GANÓ Miss Universo 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-.jpg
Famosos
Miss Universo 2025: Todo sobre el final del certamen donde deslumbró la mexicana Fátima Bosch
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-universo---.jpg
Famosos
¿Qué pasó entre Fátima Bosch y organizador de Miss Universo? “Ninguna mujer merece ser insultada”
Noviembre 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima bosch (3).jpg
Famosos
Fátima Bosch tiene doble luto: lleva un moño negro y un pin en la banda de Miss México
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

La conversación que mostró Raúl Rocha contra la de Harfouch

Rocha, al ser cuestionado sobre el supuesto favoritismo, mostró públicamente su teléfono con una conversación en la que él le escribe a Harfouch: “estás despedido”.
El presidente de Miss Universo mostró esa conversación como prueba de que el exjuez no renunció, sino que él lo despidió.
Sin embargo, este 22 de noviembre, Omar Harfouch usó su cuente de Instagram para publicar otro fragmento de la conversación que mantuvo ese día con Raúl Rocha.

“Raúl Rocha miente”, escribió el exjuez al publicar las capturas de pantalla.

En esas imágenes se ve una conversación anterior en la que Harofuch le dice a Rocha “ya renuncié” y luego le recrimina:

“Tú te estás comportando como una mafia ahora. No puedes hablarme de esa manera. No soy alguien a quien puedas tirar a la basura”.

El presidente de Miss Universo le contestó: "¡Tú eres la mafia! Solo la mafia puede responder con tú lo haces ahora”.
La conversación sigue en torno a esa acusación hasta que Rocha le dice que está despedido. Justamente este es el fragmento que él había mostrado anteriormente.

fatima bosch (7).jpg

La conversación de la discordia

Instagram

Ahora Omar muestra lo que él contestó:

“No puedes despedirme porque ya renuncié”.

¿Cuándo mostrará las pruebas?

Harfouch se ha convertido en uno de os principales detractores de Fátima Bosch al llamarla una “falsa reina” y asegura que Rocha y su hijo le pidieron que votara por ella para “beneficiar sus negocias”.
Hasta ahora no ha presentado pruebas de sus dichos pero asegura que todo saldrá en el documental de HBO en junio de 2026.

Fátima Bosch miss universo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
shiky.jpg
Famosos
Shiky ya fue dado de alta y habla desde casa, tras librar terapia intensiva e intubación
Noviembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
fatima bosh.jpg
Famosos
¡Su mamá era igualita a Fátima Bosch! “Con razón ganó Miss Universo”
Noviembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
anamarialavarado.jpg
Famosos
Ana María Alvarado recibe golpe bajo: la despiden de otro trabajo mientras espera liquidación de Maxine
Noviembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
Cristian Castro
Famosos
Aseguran que a Cristian Castro lo hechizaron para que nunca pueda ser estable con una pareja
Noviembre 21, 2025
 · 
Grisel Vaca
fatima-kevin-.jpg
Famosos
Kevin Álvarez se quedó frío cuando le avisaron que su exnovia, Fátima Bosch, ganó Miss Universo
El jugador del América y de la Selección Mexicana así reaccionó cuando le preguntaron de la reina de belleza.
Noviembre 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
estrellas-bailan-viernes-21-nov-1.jpg
Famosos
“Las Estrellas Bailan en Hoy” tuvo viernes de sentencia inesperado: ¿Qué pasó con las parejas?
Algo inédito ocurrió dentro del programa Hoy.
Noviembre 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Tatiana.jpg
Famosos
Tatiana sabe que su público creció y ahora se presenta en antros, ¿ya no le canta a los niños?
La cantante le sigue cantando “a sus niños de los 90’s”, y así vende su show.
Noviembre 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
andrea-meza-fatima-bosch.jpg
Famosos
Captan seria a Andrea Meza ante triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, pero luego así la felicitó
Ambas han pasado a la historia al coronarse con el título de Miss Universo.
Noviembre 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero