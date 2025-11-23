Fátima Bosch: Divulgan chat donde el presidente de Mis Universo pelea con un juez y lo llama “mafia”

El escándalo alrededor de Miss Universo y el triunfo de Fátima Bosch se expande cada día más.

Salpica ahora al presidente de la organización, el mexicano Raúl Rocha, quien fue cuestionado el mismo día de la final acerca de la renuncia de un juez, Omar Harfouch.

Harfouch, quien es pianista y compositor con más de 1.2 millones de seguidores en Instagram, acusó a la organización de favorecer a algunas misses mediante una especie de “jurado alterno” encargado de asegurarse de que las “favoritas” estuvieran en la ronda final realizada el pasado 20 de noviembre.

Entre esas “favoritas”, el exjurado asegura que estaba la representante de México, Fátima Bosch. Hasta ahora no hayuna prueba de que Harofuch hubiera sabido desde antes que Bosch sería la ganadora de la corona, pero él asegura que lo dijo un día antes de la final en una entrevista para HBO.

La conversación que mostró Raúl Rocha contra la de Harfouch

Rocha, al ser cuestionado sobre el supuesto favoritismo, mostró públicamente su teléfono con una conversación en la que él le escribe a Harfouch: “estás despedido”.

El presidente de Miss Universo mostró esa conversación como prueba de que el exjuez no renunció, sino que él lo despidió.

Sin embargo, este 22 de noviembre, Omar Harfouch usó su cuente de Instagram para publicar otro fragmento de la conversación que mantuvo ese día con Raúl Rocha.

“Raúl Rocha miente”, escribió el exjuez al publicar las capturas de pantalla.

En esas imágenes se ve una conversación anterior en la que Harofuch le dice a Rocha “ya renuncié” y luego le recrimina:

“Tú te estás comportando como una mafia ahora. No puedes hablarme de esa manera. No soy alguien a quien puedas tirar a la basura”.

El presidente de Miss Universo le contestó: "¡Tú eres la mafia! Solo la mafia puede responder con tú lo haces ahora”.

La conversación sigue en torno a esa acusación hasta que Rocha le dice que está despedido. Justamente este es el fragmento que él había mostrado anteriormente.

La conversación de la discordia Instagram

Ahora Omar muestra lo que él contestó:

“No puedes despedirme porque ya renuncié”.

¿Cuándo mostrará las pruebas?

Harfouch se ha convertido en uno de os principales detractores de Fátima Bosch al llamarla una “falsa reina” y asegura que Rocha y su hijo le pidieron que votara por ella para “beneficiar sus negocias”.

Hasta ahora no ha presentado pruebas de sus dichos pero asegura que todo saldrá en el documental de HBO en junio de 2026.

