La historia detrás de la última obra de Silvia Pinal: maltrato, engaños y peleas

La diva del cine mexicano y pionera del teatro musical murió el 28 de noviembre de 2025, hace un año

Noviembre 27, 2025 • 
Alejandro Flores
silvia pinal (2).jpg

Silvia Pinal en la obra de teatro (círculo) ¿Qué onda con tu abuelita?

Instagram

Lo único que nunca había hecho Silvia Pinal era teatro infantil.

Desde teleteatros hasta telenovelas, desde cine de autor hasta películas comerciales, desde musicales hasta teatro de cámara, todo ya lo había hecho Silvia Pinal pero de pronto se percató de que en su hoja de vida faltaba el teatro infantil.
Para entonces ya tenía 91 años y tenia algunas dificultades para mantenerse en movimiento. No obstante, insistió en protagonizar “Caperucita ¿qué onda con tu abuelita?” una adaptación libre del cuento original de Charles Perrault.
Modificada en su texto por Carlos Ignacio y producida por Iván Cochegrus, la obra apenas estuve dos semanas en cartelera con la actuación de Silvia Pinal.
Aunque luego intentó mantenerse con Norma Lazareno en el papel de la abuelita, el montaje fracasó y bajó el telón un mes después.

Los problemas de la obra en el estreno

En el estreno a público, una situación alarmante dio indicios de que Silvia Pinal no estaba en plenitud: horas antes de la función la actriz sufrió una descompensación y tuvo que ser evaluada por un médico para saber si podía o no subir al escenario.
Finalmente lo hizo y la gente vio a una Silvia Pinal que actuó sentada todo el tiempo en una especie de trono o silla gigante que tenía un sistema de ruedas para ser movida por el escenario.
Esa situación dio pie a la especulación de qué tanto era un deseo de Silvia Pinal actuar en la obra y qué tanto era obligada por las circunstancias o por alguien más para sacar provecho.
Lo cierto es que esa fue la última vez que se vio a La Pinal en un escenario porque murió año y medio después, el 28 de noviembre de 2024, hace exactamente un año.
Sobre aquella incógnita, Pepillo Origel, quien fue su amigo durante muchos años pero prefirió tomar distancias en la última etapa de vida de la vida, reveló lo que sabe y que indudablemente lo indigna.

“La trataron tan mal al último que me molesté muchísimo y por eso no fui a nada de ella”, dijo en una entrevista con El burro Van Rankin en agosto pasado.

De acuerdo con lo que sabe Origel, Silvia Pinal la pasó mal durante ese último año de vida.

“No se merecía cómo la trataron: ni la familia ni la gente (que estuvo con ella) al último. Mira que ponerle a trabajar a esa edad en esa obra de teatro que era una porquería... sentada en una silla de ruedas y amarrarla para que fuera... no, no, no”.

¿Por qué estaba enojado Pepillo Origel?

Las circunstancias en las que Pinal vivió sus últimos días es motivo aún de polémica. En octubre de este 2025 se filtraron audios que demostraron que doña Silvia era maltratada por la persona que estaba contratada para cuidarla.
Esa es otra de las razones por las que Pepillo dice estar muy molesto: “Hicieron muchas cosas con ella que no se merecía. No voy a hablar más pero no se lo merecía”.
De Silvia Pinal se cumple este 28 de noviembre un año de su muerte, que sucedió en el hospital en el que estuvo internada durante casi un mes batallando contra varias afecciones respiratorias.

Alejandro Flores
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
