Fátima Bosch: Datos que debes conocer de la mexicana que GANÓ Miss Universo 2025

En 2018 ganó el título de Flor Tabasco... y en 2025, Fátima Bosch se coronó como Miss Universo en la edición realizada en Tailandia. La modelo y diseñadora de moda brilló con luz propia y logró coronarse.

De las finalistas, después de la absoluta ganadora mexicana, quedaron así:

Tailandia - Primera finalista

Venezuela - Segunda Finalista

Filipinas - Tercera Finalista

Costa de Marfil - Cuarta Finalista

Datos de Fátima Bosch

Estatura: 1.74 m

Entidad originaria: Tabasco, México

Estudios: Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia; y en el Lyndon Institute en Vermont, EE.UU.

Ha confesado que sufrió bullying en la escuela. También compartió que tiene TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y dislexia.

¿Cómo respondió Fátima Bosch las preguntas durante la final de Miss Universo?

“Según su opinión cuales son los retos de ser una mujer en el año 2025 y cómo usarías el título de Miss Universo para crear un espacio seguro para las mujeres de todo el mundo”, fue la pregunta de una integrante del jurado.

“Alzaría mi voz para el servicio de los demás porque hoy estamos aquí para alzar la voz, para crear cambios y que todo se lleve a cabo porque somos mujeres y valerosas, nos ponemos de pie y hacemos historia”.

La pregunta abierta que todas las finalistas respondieron, fue: Si ganaras el título de Miss Universo, ¿cómo utilizarías la plataforma para empedrar a jóvenes mujeres?

Fátima Bosch respondió: “Como Miss Universo les diría que crean en el poder de su autenticidad, crean en sí mismas; sus sueños y su corazón son importantes, y jamás permitan que nadie les haga dudar de su trabajo. ¡Son poderosas, y su voz debe ser escuchada!”.

El escándalo en Miss Universo 2025, en el que Fátima Bosch alzó la voz

La actual Miss Universo Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil estuvieron en el ojo del huracán. El presidente de Miss Universe Tailandia y anfitrión del evento, decidió ofrecer una nueva disculpa pública durante la ceremonia de bienvenida luego de que arremetió verbalmente contra Bosch, al acusarla de no cooperar con las actividades promocionales del país anfitrión.

Ella se defendió: “Quiero decirle a todo mi país que aquí estoy, no tengo miedo de lanzar mi voz, estoy aquí más fuerte que nunca, yo tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo espacios que ocupar, estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca para solo estarla maquillando, peinando y cambiando de ropa”.

El empresario rompió en llanto ante la prensa y ofreció disculpas a todas las participantes, pero no mencionó a Fátima directamente.

“Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión, pero eso ya quedó atrás... A veces no puedo controlarlo. No tuve intención de dañar a nadie”, dijo Nawat Itsaragrisil. “Las respeto a todas ustedes. Sin embargo, lamento sinceramente lo ocurrido. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con las delegadas si alguna se sintió incómoda con lo que pasó. Lo siento.

Mhoni Vidente predijo triunfo de Fátima Bosch

Tras defenderse en Tailandia, Fátima Bosch recibió elogios de Mhoni Vidente: “Fátima no se dejó, no se va a dejar. Cuando eres líder natural, te retiras cuando alguien te agrede. El año pasado ganó Dinamarca, cuando el concurso fue en México, pero ahora en Tailandia definitivamente va a ganar una latina. Mis candidatas: México o Venezuela”.

“Tenemos una de las exponentes más buenas en el mundo entero”, dijo Mhoni Vidente, quien hasta felicitó a la mamá de Fátima por la forma en la que educó a su hija.