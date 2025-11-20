Stephanie Salas publicará un libro con fotos inéditas de su abuela Silvia Pinal

“Un año a flor de piel, la vida se torna en algo muy distinto, pero también se engrandece espiritualmente”.

El próximo 28 de noviembre se cumple un año de la partida de la ‘Última Diva del Cine Mexicano’, doña Silvia Pinal. Para conmemorar esta fecha, su exasistente Ifigenia Ramos, ya había adelantado que preparaba un homenaje.

“Voy a hacer el homenaje de mi jefa. Sí, bueno, el aniversario luctuoso. Ya tengo todo. Hoy estaba haciendo la escaleta. Yo pedí permiso, ya tengo todo: su misa, los cantantes de ópera, todo. Ahí vamos a estar”, dijo en un encuentro con la prensa.

Pero pocos días después se canceló abruptamente por órdenes de su Sylvia Pasquel, así lo dio a conocer el programa ‘Todo para la Mujer’. Los conductores de la emisión expresaron que “no quiere prensa, no quiere amigos, no quiere artistas, no quiere nada en el Panteón”.

Ramos había manifestado que contaba con la autorización de Luis Enrique Guzmán y entre los artistas confirmados estaban Humberto Cravioto, Freddy Show y un mariachi. Además habría arreglos florales que serían colocados por una agencia funeraria. “Iban a sacar la urna en un lugar ordenado para que la gente que quisiera ir a recordarla pudiera hacerlo con seguridad”, se explicó.

Y aunque todo indicaba que ya no habría ningún evento para conmemorar el aniversario luctuoso de la primera actriz, fue su nieta Stephanie Salas quien reveló que sí habrá un acto religioso.

“Sí vamos a llevar a cabo una misa. No te sé decir más datos, mi mamá es la que está organizando esto”, indicó la cantante.

Y al ser cuestionada sobre el año que ya transcurrió sin la presencia de Pinal, Stephanie se sinceró: “Un año a flor de piel, la vida se torna en algo muy distinto, pero también se engrandece espiritualmente en el sentido de que alguien tan querido, alguien que llevas en la sangre, alguien tan matriarca como ella, ya la sientes de otra manera”.

Y sobre su papel para dirigir a la familia, la intérprete de ‘Ave María’ expresó que “yo creo que toda la vida nos unió, en vida y ahora. Es muy importante saber que siempre hay un pilar en tu vida, como a todos nos unirá algo o alguien, pero de alguna manera siempre vamos a tener una unión que se va a sentir de toda la vida”, indicó.

A manera de un homenaje y para que sus seguidores conozcan detalles y momentos íntimos de ‘La Diva’, Stephanie reveló que trabaja en un libro de fotografías inéditas.