Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Quién es la integrante de ‘Venga la Alegría’ que fue golpeada por un conductor de Uber? Esto se sabe

Los conductores del programa exigen justicia para su compañera, quien requiere una cirugía por la gravedad de las lesiones.

Abril 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Golpeada-VLA.jpg

Una colaboradora de ‘Venga la Alegrñia’ resultó golpeada por un chofer de Uber.

YouTube

Fue el presentador Carlos Quirarte quien denunció que una de sus compañeras en ‘Venga la Alegría Fin de Semana’ sufrió una terrible agresión física la madrugada del 19 de abril en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

Quirarte explicó que, de acuerdo al testimonio de la propia víctima, fue golpeada por un conductor de la aplicación Uber, cerca de las 5 de la mañana.

La víctima solicitó un viaje y en el trayecto, al percatarse de que no llegaría a tiempo a la televisora, le pidió al conductor que acelerara, sin embargo, la velocidad alcanzada fue excesiva.

TE RECOMENDAMOS: Luto en “Sin senos sí hay paraíso": Ataque a producción dejó al menos dos muertos

“Este tipo acelera de manera brutal; ella se asusta, pide que la bajen para seguir su camino. La baja, pero unos segundos después, regresa, se baja de su automóvil y la golpea”, detalló Quirarte.

La integrante de ‘Venga la Alegría Fin de Semana’ pudo fotografiar el rostro del chofer y documentó las lesiones, mismas que fueron difundidas en vivo.

“Es una mujer que venía a trabajar, pidió un servicio y hoy está en el hospital. Al parecer, la van a someter a una cirugía”, dijo el conductor, al tiempo que pidió a las autoridades implementar medidas de seguridad para regular las aplicaciones móviles de servicio de transporte.
La Mansión VIP
hotspanish-lamansionvip_.jpg
Famosos
La Mansión VIP: ¿Cuáles son las dinámicas diarias del reality show de HotSpanish por YouTube?
Así se moverá el concurso que ofrece $2,000,000 de pesos mexicanos.
Abril 14, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Quién es quién en ‘La Mansión VIP’, el reality en vivo por YouTube de HotSpanish
Abril 14, 2026
Famosos
Niurka y su novio entran al reality show La Mansión VIP; ¿dormirán juntos?
Abril 12, 2026
Famosos
¿Quién es Sol León y por qué es la nueva “enemiga” de Niurka en el reality show La Mansión VIP?
Abril 05, 2026
Famosos
Sospechan fraude en La Mansión VIP: Niurka le grita a HotSpanish, el creador del reality
Abril 19, 2026

Por su parte, ‘Rey Grupero’, también colaborador del matutino, se pronunció sobre el caso en redes sociales, otorgando el nombre y las placas del carro, además de que también pidió que el caso no quede impune.

“La tomó del cabello, la golpeó, le dejó un ojo cerrado, la dejó herida. Es el reflejo de las mujeres que están solas en la calle y no tienen ningún tipo de protección. Pido a las autoridades que den con este delincuente que acaba de golpear a una mujer. Que le caiga todo el peso de la ley”, sostuvo.

¿Quién es la integrante de ‘Venga la Alegría’ que fue golpeada?

Se trata de Andrea Muñoz Cruz, quien se desempeña como editora del programa.

Se sabe que permanece bajo observación en un centro médico de la Ciudad de México.

En tanto, Federico Anaya, reportero de Fuerza Informativa Azteca, confirmo que en próximas horas será sometida a una cirugía debido a que presentó una lesión en el pómulo izquierdo.

NO TE VAYAS SIN LEER: Conductora de “Sale el Sol” no cambiará su nombre pese a una demanda penal en su contra

Debido a su condición, se requirió que trabajadores del Ministerio Público se presentaran en el hospital para tomar la declaración de Andrea Muñoz Cruz e iniciar un proceso judicial contra el presunto agresor.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
hoysoyelchef-2026.jpg
Famosos
Hoy Soy El Chef: Quién es quién de las 9 parejas participantes de la temporada 2026
Abril 20, 2026
 · 
Nayib Canaán
Wendy-hidrocalida.jpg
Famosos
Conoce a la ‘Wendy Hidrocálida’, LA DOBLE VIRAL de Wendy Guevara que hasta tiene su mismo sentido del humor
Abril 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jose-Manuel-Figueroa.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa amenaza a Imelda Tuñón: “TE VOY A QUITAR TODO”, mientras ella se divierte con nuevo novio
Abril 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jose-Emilio-Levy.jpg
Famosos
José Emilio Levy va a casting para entrar a ‘MasterChef 2026’ y PIDE APOYO del público para ser elegido
Abril 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Edith-Guadalupe.jpg
Viral
Caso Edith Guadalupe: acudió a entrevista de trabajo y fue HALLADA SIN VIDA en edificio
La joven de 21 años había sido reportada como desaparecida y fue su familia quien la encontró en el sótano del edificio.
Abril 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
niurka eliminada.jpg
Famosos
Niurka sale de La Mansión VIP, se lleva a su novio y le hace la ‘Britney Señal’ a HotSpanish: "¡Qué asco!”
"¡No te voy a dar más show!”, le dijo al creador del reality show al que le gritó varios minutos
Abril 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
jorge dalessio enfermo.jpg
Famosos
Jorge D’Alessio tuvo la misma enfermedad que Miguel Bosé: “Me estaba quemando las cuerdas vocales”
El cantante confesó que estuvo afónico durante los dos primeros programas de “Juego de Voces”
Abril 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana echeverria.jpg
Famosos
Mariana Echeverría muestra espectacular cambio físico y se defiende: “Gorda o flaca, te critican”
La exparticipante de “Me Caigo de Risa” dice que hoy está más fuerte que nunca
Abril 19, 2026
 · 
Alejandro Flores