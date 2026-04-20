Conductora de “Sale el Sol” no cambiará su nombre pese a una demanda penal en su contra

“Nunca me han dicho de otra manera”, dice la conductora Gaby Ramírez al explicar las razones por las que ha decidido enfrentar el juicio en su contra por el uso del nombre en vez de llegar a un acuerdo.

Gaby Ramírez, conductora de “Sale el sol”, tiene una demanda de parte de Gaby Ramírez, actriz de televisión y teatro, quien comenzó su carrera una década antes.

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Al pleito civil por el nombre (que lleva tres años) le ha seguido una demanda penal ya que los abogados de la actriz alegan que en el proceso, la conductora ha caído en falsedad de declaración ante una autoridad.

¿Qué dijo la conductora Gaby Ramírez sobre su nombre?

En ese contexto, la conductora de “Sale el sol” dio una entrevista para Gustavo Adolfo Infante en la que, sin aludir al proceso legal, habló de por qué se empeña en usar el nombre Gaby Ramírez.

“Soy Gaby Ramírez desde que tengo memoria, muchos años, toda la vida. Las personas siempre me han conocido como Gaby Ramírez. Siempre fue Gaby Ramírez”.

Además de Gaby, también se llama Karla y su segundo apellido es Romano. Pero dice que nunca la han llamado de otra manera y que por tanto tiene derecho a usarlo.