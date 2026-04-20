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Conductora de “Sale el Sol” no cambiará su nombre pese a una demanda penal en su contra

La conductora Gaby Ramírez está en pleito con la actriz del mismo nombre

Abril 19, 2026 • 
Alejandro Flores
gaby ramirez sale el sol.jpg

Gaby Ramírez se defiende

Captura Imagen TV

“Nunca me han dicho de otra manera”, dice la conductora Gaby Ramírez al explicar las razones por las que ha decidido enfrentar el juicio en su contra por el uso del nombre en vez de llegar a un acuerdo.

Gaby Ramírez, conductora de “Sale el sol”, tiene una demanda de parte de Gaby Ramírez, actriz de televisión y teatro, quien comenzó su carrera una década antes.
TE RECOMENDAMOS: ¿Quién es la dueña del nombre “Gaby Ramírez” según los registros del IMPI?
Al pleito civil por el nombre (que lleva tres años) le ha seguido una demanda penal ya que los abogados de la actriz alegan que en el proceso, la conductora ha caído en falsedad de declaración ante una autoridad.

¿Qué dijo la conductora Gaby Ramírez sobre su nombre?

En ese contexto, la conductora de “Sale el sol” dio una entrevista para Gustavo Adolfo Infante en la que, sin aludir al proceso legal, habló de por qué se empeña en usar el nombre Gaby Ramírez.

“Soy Gaby Ramírez desde que tengo memoria, muchos años, toda la vida. Las personas siempre me han conocido como Gaby Ramírez. Siempre fue Gaby Ramírez”.
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Alejandro Flores

Además de Gaby, también se llama Karla y su segundo apellido es Romano. Pero dice que nunca la han llamado de otra manera y que por tanto tiene derecho a usarlo.

“Ni mi mamá me llama diferente, nadie me decía Karla, ni en la escuela. Desde que tengo memoria he sido Gaby... si me gritan Karla ni volteo porque no estoy acostumbrada a escucharla”.

Gaby Ramírez Sale El Sol
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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