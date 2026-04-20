Luto en “Sin senos sí hay paraíso": Ataque a producción dejó al menos dos muertos

Este fin de semana ocurrió un acto que trajo luto a la producción de “Sin senos sí hay paraíso”, luego de que un sujeto atacó a miembros del equipo y dejó al menos dos personas sin vida.

Todo ocurrió en la locación donde se grababa una nueva temporada de la reconocida serie. El agresor llegó, pidió un cigarrillo y, al no recibir respuesta, utilizó un bisturí para atacar a un trabajador.

Un compañero intentó defenderlo, pero también recibió una herida mortal. Reportes de medios locales identifican a las víctimas como Henry Alberto Benavides, y Nicolás Francisco Perdomo.

Un trabajador más permanece hospitalizado y con diagnóstico reservado.

Autoridades de Bogotá, Colombia, donde sucedieron los hechos, informaron que días antes el sujeto había agredido a personal de seguridad del Instituto Roosevet, donde ocurrió el ataque este fin de semana.

Se dio a conocer que el atacante fue José Cubillos Garcia, de 23 años.

Los actores, directores y producción, exigen justicia con el lema de ‘Silencio en el Set’, en memoria de los dos trabajadores que murieron.