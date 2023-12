Rey Grupero se sincera sobre Sabine Moussier: “No le gusté y lo acepto con dignidad”

La guerra entre Laura Zapata y Cynthia Klitbo se intensificó hace algunas semanas cuando la hermana de Thalía hiciera terribles señalamientos hacia su compañera en el reality show Secretos de villanas.

“Y la borracha drogadicta que se la pasó llorando todo el tiempo”, escribió Laura en la red social X, para luego eliminar el comentario.

Sin embargo, el insulto ya había sido capturado por muchos medios que lo hicieron viral, despertando la ira de Klitbo, quien no se quedó callada ante esta situación.

La actriz de la telenovela Minas de pasión, afirmó que ella no consumió una gota de alcohol mientras estaban grabando el programa en el que también estuvo Gaby Spanic y Sabine Moussier. Según sus declaraciones, Laura solamente quiere apagar su brillo, pues ha tenido problemas con otras famosas.

En medio de este conflicto, sale un defensor de Cynthia que desestima todo lo que ha dicho Zapata. Se trata de Rey Grupero, expareja de Klitbo, quien mete las manos al fuego por ella.

“Cynthia sabe vivir la vida y es una reina, también es mi amiga, es mentira todo lo que dice Laura Zapata, yo admiro mucho a esa señora, pero son broncas de morra, yo no me meto, aunque sí te digo que Cynthia no es alcohólica, le gusta la copita, pero de ahí a ser una alcohólica es otra cosa, mucho menos es drogadicta, salí con ella y jamás la vi drogándose, así que con propiedad te digo que es una mujer sana y siempre preocupada por el bienestar de su hija”, dice Rey Grupero

En entrevista con TVyNovelas. El youtuber de las bromas más “manchadas” de internet asegura que aunque su romance con la villana de telenovelas terminó, entre ellos existe un gran cariño que va más allá de lo amoroso. “Yo sí la quise, yo le di su lugar, le di el valor que tenía como mujer, como persona, como artista, le di todo el espacio que ella necesitaba, siempre supe respetar su casa, su familia, su hija y a la gente que trabajaba para ella. Fui su complemento, no quise llegar a mover, absolutamente nada”, agregó el artista sobre su ex, aunque luego puso sus ojos en una de sus amigas: Sabine Moussier, quien lo mandó a la llamada “Friend zone”.

Así nos habló del rechazo que sufrió por parte de la guapa actriz: “No se dio, como que no cuajó, nos caímos bien, pero ya, no pasó más nada. Así es la vida, no hay que presionar las cosas, a Sabine la admiro, es una gran actriz, preciosa, pero entiendo que no le gusté y lo acepto con dignidad”.