40 años del penal que falló Hugo Sánchez en México 86 y por qué dice él que no lo falló

Este jueves 7 de junio se cumplen 4 décadas de que Hugo Sánchez decepcionó a todo un país... o por lo menos al país del futbol mexicano.

El delantero mexicano llegó a Méxco 86 como la gran estrella del Real Madrid, ganador del Pichichi como mejor goleador en España y crack capaz de anotar goles acrobáticos.

Sin embargo, su participación en aque torneo fue desconcertante para los aficionados: anotó un solo gol durante los cinco partidos que jugó la selección, se negó a tirar un penalti ante Alemania en cuartos de final (argumentó estar lesionado) y, sobre todo, falló un penalti decisivo ante Paraguay.

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¿Qué pasó en el penati que tiró Hugo Sánchez en México 86?

Aunque el partido era de primera ronda, estaba empatado a uno cuando se marcó penal a favor de México.

El partido estaba a punto de terminar, Hugo Sánchez se encarreró y disparó... y falló... pero él dice que no falló.

¿Cómo es posible eso?

En el documental de ViX “Voces Mundialistas”, uno de los episodios está dedicado a Hugo Sánchez.

Es una larga entrevista en la que Hugo recuerda su pasó por la selección mexicana desde 1978, cuando fue a Argentina siendo apenas un joven.

Cuando le toca recordar el penal fallado ante Paraguay, Hugo Sánchez habla de una realidad diferente:

“Quiero hacer una acotación. Yo no lo fallé. Fallar es cuando el delantero tira a pelota afuera de la portería pero que el portero la haya desviado es una virtud del portero. Es una virtud del portero, no es una falla mía”.

Como haya sido, lo cierto es que a pelota no entró a la portería y Hugo Sánchez se quedó, desde entonces, sin anotar un solo gol más en mundiales.

