Así se enteró Erika Buenfil de que Ernesto Zedillo Jr. TENÍA NOVIA y que ambas estaban embarazadas

“Y entonces ahí concibieron a Nicolás, en el yate, al vaivén de las olas”.

Tremendas declaraciones dio la periodista Erika Roa, exdirectora adjunta de la revista ‘Quién’, sobre el momento en el que la actriz Erika Buenfil se enteró que estaba embarazada mientras el padre de su hijo tenía novia y también esperaba un hijo de Ernesto Zedillo Jr.

Fue en una reciente conversación con su colega Alberto Tavira, donde la comunicadora narró lo que supuestamente, en el pasado, Buenfil le habría contado al respeto.

Durante su charla, Roa aseveró que Buenfil y Zedillo Jr. habrían procreado a Nicolás el “15 de mayo de 2004”, en medio de una cita a bordo de una embarcación “de Jaime Camil”.

“Y entonces ahí concibieron a Nicolás, en el yate, al vaivén de las olas”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: Erika Buenfil lloró tras el ACERCAMIENTO de su hijo Nicolás con su papá Ernesto Zedillo Jr.: “No sabía cómo manejarlo”

Según los dichos de Roa, luego de ese encuentro, él se le “desaparece”, y es “en junio” del mismo año cuando se dio cuenta del embarazo y posteriormente confirmó que esperaba un hijo.

Luego de un viaje de Ernesto Zedillo Jr. por Estados Unidos finalmente se encontró con Erika “un día, sábado”, relató la periodista. Y destacó que “ya se había hecho prueba y todo, le dice: ‘tenemos que hablar’. Y él le respondió: ‘estás embarazada’, a lo que ella le confirma: ‘feliz día del padre’”.

Después, aunque el hijo del expresidente de México prometió “llamar”, no lo hizo. A decir de la exdirectora adjunta de la revista, pese a que ella le aseguro que iba a “tener a este hijo”.

Supuestamente, Erika tenía “cinco meses” de gestación, y volvió a ver al arquitecto, quien le hizo una confesión: “Ahí él le dice: ‘es que, ¿sabes qué?, tengo novia’. Y entonces ella le dice: ‘no, pues no te preocupes’. Y él como que piensa que ella ya no estaba embarazada”, relató.

“Platicaron, le dijo: ‘no me puedo hacer cargo. Tengo novia, pero yo me voy a hacer cargo de todo’. Y ella le dijo: ‘ok, está bien’. Y cuando se van a despedir, él atina a decirle: ‘creo que mi novia también está embarazada’”.

La periodista destacó que presuntamente Ernesto embarazó “primero a Erika y luego a Rebeca”, con “cinco meses de diferencia”.

“Para ella (Erika Buenfil) dice: ‘yo lloré muchísimo. No esperaba casarme con él ni que respondiera, pero al final de cuentas… a las dos nos embarazó”, declaró Roa.

Finalmente, desveló que Zedillo Jr. comenzó a “andar” con Sáenz “muy poquito después” de su primer encuentro con la actriz.

El costoso regalo que les hizo a ambas

La comunicadora también le contó a Tavira cuando descubrió que Zedillo les hizo el mismo regalo a su esposa Rebeca Sáenz y a Erika Buenfil.

“Hacemos un paparazzi porque ellos se van a Cancún, Ernesto y Rebeca se van a Cancún a vivir… nos enteramos de que ella iba a tener a su segunda hija que es Victoria… después cuando ya sale que Inés Goméz Mont destapa esto me toca entrevistar a Erika. Voy y la misma camioneta. Es el mismo modelo, mismo color, mismo año… Luego Erika ya me confirma”, indicó Roa.

NO TE VAYAS SIN LEER: Nicolás Buenfil nos revela qué tanto contacto tiene con su papá y su abuelo, Ernesto Zedillo

El mensaje a Gómez Mont

Finalmente, fue en 2008 cuando en una emisión de ‘Ventaneando’, la conductora Inés Gómez Mont reveló el secreto que Erika Buenfil había ocultado: la identidad del padre de su hijo Nicolás.

La presentadora que actualmente se encuentra prófuga de la justicia junto a su esposo e hijos, afirmó tener permiso para dar a conocer la información, rompiendo el pacto de confidencialidad que mantenía la actriz.

Ante los hechos, Erika Roa compartió que “creo que Inés respondió a una petición… se dejó ir y yo si creo que Rebeca o Rebeca y Ernesto pidieron eso. Yo no sé si hubo presión desde antes (para que se conociera quien era el padre de Nicolás).

Finalmente, “Erika se desquita con Inés cuando en 2021 Inés Gómez-Mont huye por los motivos que ya sabemos (con órdenes de aprehensión activas por delincuencia organizada y lavado de dinero) y pone un mensaje en sus redes sociales ‘mi hijo es de Ernesto. Pero ella? Está prófuga. Creyó que me hacía daño, sólo se adelantó sin derecho de hablar. Allá donde anda?’, le escribe Erika como diciendo ‘ya estamos a mano’”.