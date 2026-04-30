¿La mejor cachetada de su carrera? Biby Gaytan se viraliza por escena con Laura León en Dos mujeres un camino

“Dos mujeres, un camino” fue la primera telenovela en la que Emilio Larrosa tuvo a Laura León como protagonista.

Aunque La Tesorito había estado dos años antes en otra producción de Larrosa, “Muchachitas”, fue hasta “Dos mujeres un camino” que le dio el papel principal.

Pero curiosamente, fue un crédito compartido con Biby Gaytán, ya que la misma historia lo exigía.

Laura León era Ana María, la esposa abnegada que amaba profundamente a su marido sin saber que la engañaba con otra mujer.... y esa otra mujer era Tania, interpretada por Biby.

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La trama se complica cuando ambas mujeres se conocen y descubren que aman al mismo hombre: Johnny, un trailero que viaja de Tijuana a México para ganarse la vida.

¿Por qué se cachetean Laura León y Biby Gaytán en “Dos mujeres un camino”?

Johnny, lastimosamente, no puede decidirse por una de sus amorosas mujeres por lo que su vida se complica.

Es en ese transe que Tania y Ana Laura se enfrentan en un duelo de palabras... y cachetadas.

En realidad ambas mujeres se habían convertido en amigas entrañables antes de saber que peleaban por el amor de Johnny.

La escena en la que se enfrentan ala verdad, sucede cuando Tania está a punto de casarse con Johnny y Ana María siente que lo ha perdida.

“Así que tú eras la otra”, le dice Ana María.

Tania le responde: “Sí, soy la otra... y a partir del viernes seré su esposa”.

Es en ese momento que Laura León ejecuta una cachetada espectacular. Y sin esperarlo, Biby le responde con otra cachetada de igual magnitud.

La escena se ha viralizado en estos días, comparándola con la cachetada de Francisca Lachapel y Aura Cristina Geithner.