La historia de engaños detrás de “Bienvenidos”, la canción que inauguró el Mundial del 86?

Para el Mundial de México 86, el Comité Organizador convocó un concurso para elegir un tema oficial del certamen.

Hubo un larga etapa de eliminatorias entre los grupos y solistas que presentaron sus canciones en un programa de televisión conducido por Raúl Velasco.

El grupo Copal ganó la tercera de esas eliminatorias y se convirtió desde ese momento en uno de los favoritos con su tema “Bienvenidos”.

Se trata de una canción con un peculiar estilo de rock pop follclórico que Copal había experimentado desde un par de años antes.

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¿Quién era Copal, la banda que compuso y cantó “Bienvenidos”?

De Copal se conocía sobre todo un éxito: “Me siento fatal”, en la que se puede escuchar el estilo más acabado de su propuesta en la que una parte fundamental de la instrumentación era el sonido “mexicanista”.

Copa terminó por ganar el certamen y ciertamente se convirtió en el tema oficial del Mundial... hasta la Secretaría de Turismo pidió hacer una versión en inglés con un artista diferente.

Se le dio entonces ese trabajo al cantante y empresario Rafael Villafañe (dueño, por cierto, del Baby’O en Acapulco), quien la grabó bajo el seudónimo de Joe Hood.

Copal, aunque si hizo su versión de “Bienvenidos”, quedó relegado a que se escuchara en transmisiones y promocionales locales.

Como grupo, lanzaron algunos otros éxitos como “Derrumbes” y “Siempre así” pero luego dese desintegró, quedando en la historia de la música contemporánea mexicana como un grupo de culto.