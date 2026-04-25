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Jorge D’Alessio ya se reunió con Marichelo y sus hijos y aclara el tema del supuesto “amante”

El cantante dice que nada de lo que se ha dicho de él, lo lastima

Abril 24, 2026 • 
Alejandro Flores
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Jorge D’Alessio y Marichelo han llevado una separación civilizada

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Jorge D’Alessio dice que tiene la “corteza muy dura” frente a los chismes inventados.

Ahora que enfrenta una tormentosa separación de Marichelo, su esposa desde 2011, el cantante ha echado mano de esa “piel” con bastante éxito.
“Nada de lo que han inventado me ha dolido. Al contrario, yo digo: ¡pero qué imaginación tienen!”.
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La reunión de la familia después de la ruptura

D’Alessio actualmente participa en “Juego de Voces: Hermanos y rivales”, donde ha hecho catarsis en un par de ocasiones en las que ha llorado ante dinámicas y canciones que hablan de la familia, los padres y los hijos.
Sin embargo, en una entrevista con el programa “Despierta América”, asegura que poco a poco ha superado esa etapa de dolor para dar paso a un arreglo civilizado con Marichelo.

“Estoy muy feliz porque nos pudimos reunir los cinco, mis tres hijos y nosotros dos, el lunes pasado para platicar con esta nueva dinámica... dejar que las cosas fluyan”.

D’Alessio explica que ambos están en el entendido de que su futuro no tiene por qué ser tormentosa ni lleno de conflictos.

“Antes de habernos casado fuimos amigos. Y si decidimos separarnos seguiremos siendo socios de por vida. Lo que tratamos es mantener privado lo privado, sobre todo lo que tiene que ver con los hijos”.

D’Alessio se ríe de los chismes inventados

El cantante aprovechó para negar las versiones de que tuvo un affaire con el baterista de su banda “Matute”, con quien supuestamente se veía a escondidas en su departamento de Tulum.
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“Es absurdo que lo digan porque hemos mostrado esos departamentos en Tulum en redes sociales. Los dos mostramos el momento en que los compramos con nuestras esposas. Y la única que ha ido sola a mi departamento en Tulum es mi esposa”.

JORGE D’ALESSIO Marichelo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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