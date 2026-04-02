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Jorge D’Alessio confirma crisis con Marichelo: “No sabemos si se arreglará o no”

El líder de Matute deja todo en manos de Dios.

Abril 02, 2026 • 
TVyNovelas
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Marichelo y Jorge D’Alessio

Instagram, Televisa

Desde hace varios días circularon rumores de una posible separación entre Marichelo y Jorge D’Alessio, luego de que ella lo dejó de seguir en Instagram.

La prensa lo cuestionó al respecto y aunque primero se negó a hablar, después insistió en que la situación implicaba respeto.

Crisis en matrimonio de Jorge D’Alessio y Marichelo
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Pero en entrevista para Jorge Ugalde, transmitida en '¡Cuéntamelo ya!’, el líder de Matute que actualmente participa en “Juego de Voces”, confirmó una crisis en su matrimonio:

“Sí, efectivamente estamos pasando por un momento complicado y no sabemos si se arreglará o no, lo dejo en manos de Dios y tiempo al tiempo... Pero lo que sí, es que no tengo más que agradecimiento y amor por la madre de mis hijos porque es una reina”.

“Rumores van a haber 200, algunos atinados y otros no. Y especularán cual persona que tenga una cámara y un canal de YouTube. Eso lo reproduce alguien más y así comienza una bola de nieve...”

“Lo único que podemos hacer nosotros como papás es ser super prudentes. Es un dicho viejo, pero es cierto: ‘la ropa sucia se lava en casa’”, dijo Jorge.

El hijo de Lupita D’Alessio y Jorge Vargas creció en el ojo público: “Algo que aprendí de niño es que las declaraciones en televisión son muy expansivas. Y son sujetas a comentarios de periodistas, de conductores, en redes sociales se expanden más y se vuelven atómicas”.

Si termina su matrimonio, ¿se acaba la familia D’Alessio Puente?

“Una familia no se rompe con la separación de una pareja. Ella siempre va a ser la madre de mis hijos y vaya mamá que han tenido mis hijos, una mujer gigante, con valores fuera de serie, intachable. Ella es una reina, siempre van a escuchar eso mis hijos de mí”, dijo Jorge.

“Sin importar lo que suceda, el amor de familia siempre va a estar ahí. Queremos ser prudentes, sobre todo por nuestros hijos”, aseguró D’Alessio.

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