Jorge D’Alessio confirma crisis con Marichelo: “No sabemos si se arreglará o no”

Desde hace varios días circularon rumores de una posible separación entre Marichelo y Jorge D’Alessio, luego de que ella lo dejó de seguir en Instagram.

La prensa lo cuestionó al respecto y aunque primero se negó a hablar, después insistió en que la situación implicaba respeto.

Pero en entrevista para Jorge Ugalde, transmitida en '¡Cuéntamelo ya!’, el líder de Matute que actualmente participa en “Juego de Voces”, confirmó una crisis en su matrimonio:

“Sí, efectivamente estamos pasando por un momento complicado y no sabemos si se arreglará o no, lo dejo en manos de Dios y tiempo al tiempo... Pero lo que sí, es que no tengo más que agradecimiento y amor por la madre de mis hijos porque es una reina”.

“Rumores van a haber 200, algunos atinados y otros no. Y especularán cual persona que tenga una cámara y un canal de YouTube. Eso lo reproduce alguien más y así comienza una bola de nieve...”

“Lo único que podemos hacer nosotros como papás es ser super prudentes. Es un dicho viejo, pero es cierto: ‘la ropa sucia se lava en casa’”, dijo Jorge.

El hijo de Lupita D’Alessio y Jorge Vargas creció en el ojo público: “Algo que aprendí de niño es que las declaraciones en televisión son muy expansivas. Y son sujetas a comentarios de periodistas, de conductores, en redes sociales se expanden más y se vuelven atómicas”.

Si termina su matrimonio, ¿se acaba la familia D’Alessio Puente?

“Una familia no se rompe con la separación de una pareja. Ella siempre va a ser la madre de mis hijos y vaya mamá que han tenido mis hijos, una mujer gigante, con valores fuera de serie, intachable. Ella es una reina, siempre van a escuchar eso mis hijos de mí”, dijo Jorge.