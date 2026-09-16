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¿Qué le pasó al hijo de Federica Quijano? La integrante de ‘Kabah’ LO TRASLADA sedado de Mérida a CMDX

El joven de 19 años tuvo que ser llevado a un hospital de manera urgente.

Septiembre 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Federica Quijano tuvo que llevar a su hijo Sebastián de urgencia al hospital.

Getty Images/Instagram

“Tuvo una crisis muy, muy, muy fuerte”.

Federica Quijano, integrante de ‘Kabah’, ha generado gran preocupación entre sus seguidores pues dio a conocer que tuvo que trasladar de urgencia y sedado a su hijo Sebastián. El adolescente de 19 años fue llevado de la ciudad de Mérida a la Ciudad de México.

La hermana de ‘Apio’, manifestó para el programa ‘Hoy’ que su hijo “tuvo una crisis muy, muy, muy fuerte y me lo tuve que traer de Mérida, nos lo trajimos sedado para acá”.

Para el traslado, Federica recibió el apoyo absoluto de su pareja, Vanessa Rodríguez. “Vane me ayudó a traerlo porque evidentemente ya es más grande que yo”, explicó.

Sebastián ya habría tenido diversas crisis, derivadas de su trastorno del espectro autista (TEA).

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La adopción de Sebastián

En diversas entrevistas, la intérprete de ‘La Calle de las Sirenas’ ha contado cómo se enamoró y adoptó a Sebastián cuando tenía año y medio. Sin embargo, a los tres años sufrió una caída, misma que detonó cambios drásticos de conducta que derivaron en el diagnóstico de trastorno del espectro autista.

Con el paso del tiempo, las crisis de Sebastián se volvieron más intensas.

En una charla con la revista de la Cámara de Diputados, Federica narró que su hijo llegó a mostrar episodios de agresión, intentos de autolesión y crisis suicidas que obligaron a buscar atención psiquiátrica especializada.

En 2017, ante la falta de hospitales adecuados en Mérida, la integrante de Kabah tuvo que regresar a la Ciudad de México para internar a Sebastián en el Hospital Infantil Militar. El trámite se logró por intermediación de un contacto militar, después de que la institución inicialmente se negara a recibirlo.

Apenas en el pasado mes de agosto, el joven cumplió 19 años y Federica le escribió un mensaje:

“Familia bella, fue cumpleaños de mi niño, y hoy lo celebramos en alto por ser un guerrero y enfrentarse a la vida sin miedo, con ese corazón lleno de asombro. Celebro a este chiquitín que nos robó el corazón a todos!!! Hoy te celebro chiquito hermoso por estos 19 años que decidiste escogerme como tu mamá. Te amo con toda el alma y seas siempre bendecido tienes una familia que te ama y te apoya sin importar el cómo ni el porqué, brilla mi amor y enséñales a todos la belleza de personita que te convertiste”.
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Hasta el momento, Quijano no dio más detalles del estado de salud actual de Sebastián, sin embargo, se intuye que se encuentra bajo observación especializada.

Federica Quijano kabah
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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