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‘Jesse & Joy’ anuncia SU RETIRO tras 21 años juntos: ”necesito una pausa”; ¿qué les pasó?

Y la decisión fue tomada porque uno de los hermanos explica que requiere de darse un respiro.

Septiembre 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Jesse & Joy’ anuncian su separación.

Getty Images

“Fiel a mi compromiso, profesionalismo y ética de trabajo… (cumpliré) con todas las fechas y compromisos anunciados de ‘Jesse & Joy’”.

En pleno 15 de septiembre sorprende la noticia de la separación del dueto mexicano ‘Jesse & Joy’. Y ante el anuncio de la separación, lo cierto es que uno de los dos fue el que tomó la decisión.

Se trata de Jesse Huerta, quien afirma que necesita bajar el ritmo y concentrarse en aspectos de su vida que, según sus propios dichos, necesitan su atención.

Fue a través de redes sociales que el músico indicó que decidió “tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”.

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Sin embargo, antes de hablar de un adiós definitivo, Jesse compartió que “la música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán”. Al tiempo, dijo que su decisión surge “de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental emocional”.

Ante lo dicho por Jesse, el mensaje no plantea el final de su proyecto, al contrario, reconoce lo logrado junto a su hermana y lo que han hecho en ‘Jesse & Joy’.

Y aunque el anuncio es contundente, deja en claro que cumplirá con sus fechas antes programadas. “Fiel a mi compromiso, profesionalismo y ética de trabajo… (cumpliré) con todas las fechas y compromisos anunciados de ‘Jesse & Joy’ hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra”.

Cabe recordar que la inquietud de Jesse ya se había hecho presente y desde hace tiempo y en paralelo, ya había creado ‘Jesse and the Supernovas’, mismo que fue presentado como una faceta individual.

El propio músico ya había hablado de este proyecto y explicaba que no pretendía sustituir el trabajo con Joy. La idea, según dijo, era desarrollar una identidad creativa propia mientras continuaba con el proyecto familiar.

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Ese antecedente se vuelve especialmente importante con el nuevo comunicado. Jesse no abandona definitivamente la música ni rompe con su hermana. Ahora dice que necesita “estar más presente con los míos” y “permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”.

Jesse Huerta JESSEY JOY
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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