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Famosos

Lupillo Rivera llora por su ex y lo exhiben en televisión

“Se tiene que sufrir cuando se ama”, argumentó el cantante

Septiembre 16, 2026 • 
Alejandro Flores
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Lupillo Rivera

Instagram

Lupillo Rivera no ha podido superar la ruptura con Taina Pimentel.

El cantante y la empresaria e influencer tuvieron una relación de apenas poco más de un año pero eso fue suficiente para que Lupillo se enganchara emocionalmente hasta el punto de que llora por ella a la menor provocación.
Lupillo y Taina Pimentel comenzaron su relación a mediados de diciembre de 2025, empezaron a tener citas cada vez más románticas hasta que decidieron hacer público su amor.
Antes del final de aquel año, Lupillo viajó a República Dominicana, tierra natal de Taina, para reunirse con ella y concretar su relación.

“Bienvenido a República Dominicana, ahora sí ya nadie te saca de aquí”, escribió Pimentel en un vídeo en el que se le ve en el aeropuerto caminando hacia Lupillo que llega con varias maletas.

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¿Quién es Taina Pimentel y cómo fue su romance con Lupillo Rivera?

Taina es una modelo y empresario enfocada en estilo de vida, aunque también es conductora de televisión en temas de entretenimiento.
Madre de un hijo de 4 años, Taina suele compartir fotos y videos.de actividades que realiza con él, incluyendo sus partidos de béisbol.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

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Cuando Lupillo Rivera se fue a Brasil para las grabaciones de "¿Apostarías por mí?”, Taina le dedicó un largo mensaje en el que no solo le dice lo extraña sino que explica su amor por él.

“Gracias por ser esa persona que me da paz, alegría y seguridad todos los días. Tu amor, tu forma tan bonita de cuidarme y esa sonrisa tuya que me derrite el corazón hacen mi vida más feliz. Estoy tan orgullosa de ti, de lo que has logrado y lo que te has convertido, agradecida con Dios por tenerte en mi vida. Que este nuevo año te regale salud, sueños cumplidos y muchas bendiciones”.

Su relación se rompió, sin embargo, el 22 de agosto pasado, cuando compartieron un mensaje conjunto.

¿Por qué lloró Lupillo Rivera?

Lupillo Rivera, quien ahora participa en Top Chef VIP, tuvo un arranque emocional repentino en el que, sin motivo aparente, se aisló en un rincón de la casa donde se desarrolla el reality para llorar por Taina.

“A veces está uno triste, a veces pasa uno por cosas personales... pero... ah méndigas mujeres nos traen de encargo”, dijo en una entrevista posterior para el mismo reality.

El programa se graba con antelación por lo que es probable que este capítulo, transmitido esta semana, se grabó por las mismas fechas en que Lupillo y Taina rompieron.

“Uno por las mujeres... pero se tiene que sufrir cuando se ama”, remató.

lupillo rivera Top Chef VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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