Federica Quijano tenía miedo de que le quitaran a sus hijos por ser bisexual: me pedían un papá para ellos

La cantante tuvo una charla sincera con su hermano ‘Apio’.

October 16, 2025 • 
Ericka Rodríguez
La cantante Federica Quijano abrió su corazón y se dijo abiertamente bisexual.

“Llegan tantas cosas y a mí me daban miedo tantas cosas, de ser atacada, juzgada, de que me quiten a mis hijos”.

La cantante Federica Quijano se sinceró sobre una etapa difícil en su vida, pues en la crianza de sus hijos a enfrentado situaciones complejas que le han provocado miedo.

Fue en el programa ‘Pipiris Nights’, que conduce su hermano ‘Apio’ Quijano, donde la integrante de ‘Kabah’ habló sobre su orientación sexual y cómo eso provocó que la criticaran y aplicaran medidas por la que tuvo temor de perder a sus hijos.

Quijano, de 54 años, se dijo abiertamente bisexual, y esto ha hecho que su rol de madre no sea sencillo.

“Soy bisexual y sí ha sido difícil porque, como mujer, y más como adopté a mis hijos, esperan que seas la mamá perfecta para el niño perfecto, para hacer la familia”, declaró la intérprete.

Federica asegura que por su orientación llegó a temer que le quitaran a sus hijos adoptivos e incluso recordó que al hacer trámites básicos le pedían requisitos insólitos. Al intentar inscribir a los menores en el colegio, le solicitaban que tuvieran un papá.

“Había escuelas donde iba y (me decían) ‘no, pues tiene que tener a fuerza un papá para entrar’. Llegan tantas cosas y a mí me daban miedo tantas cosas, de ser atacada, juzgada, de que me quiten a mis hijos. Ahorita, gracias a Dios, mis hijos son mayores de edad, pero sí viví con ese miedo de ‘me van a quitar a mis hijos, me puede quitar a mis hijos’ o qué van a decir en la escuela”, indicó Quijano.

Con respecto a su vida sentimental, la intérprete de ‘La Calle de las Sirenas’ añadió que ha tenido relaciones amorosas con hombres y mujeres porque se enamora de los seres humanos sin importar su género.

“Me he enamorado del ser humano, la persona, el corazón de la persona. He tenido hombres maravillosos y he tenido mujeres maravillosas”, destacó Federica.

¿Quienes son los hijos de Federica?

La cantante aseguró en una entrevista previa que siempre quiso ser madre y que soñaba con tener muchos hijos antes de cumplir 25 años. Sin embargo, fue diagnosticada con endometriosis y se sometió a siete operaciones, lamentablemente, en la última intervención perdió la oportunidad de engendrar un bebé.

“Yo de chiquita no tenía nada claro de qué quería hacer en mi vida, lo único que tenía claro era que quería ser mamá; a los 25 quería tener cinco hijos, casarme y ser feliz”, contó en entrevista para Pati Chapoy.

Tras enfrentarse a esta noticia y meditar sobre qué pasaría con su deseo de ser madre, escuchó una noticia en televisión: “Habían tirado a un bebé a la basura, entonces le hablé a mis amigos de noticieros y les dije que quería ayudar a ese bebé”.

La cantante se acercó al alberge en donde estaba el bebé, lo conoció y ayudó. Gracias a ese acercamiento, conoció otros casos de abandono de niños y tomó la decisión de solicitar una adopción.

Aproximadamente siete meses después, Federica Quijano se convirtió en madre, pero no del niño que conmovió su corazón, sino de una niña de tres meses llamada María, quien actualmente tiene 16 años.

Tras los hechos, Federica continuó ayudando al albergue y entre sus visitas conoció a su segundo hijo: Sebastián.

El bebé tenía una terrible historia de abandono, pues fue dejado en la basura y las condiciones climáticas le ocasionaron una neumonía, rinitis y mordidas de animales. Años después, Sebastián fue diagnosticado con autismo, TDA y retraso mental cuando tenía tres años.

Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
