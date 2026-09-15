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Gala SE VUELVE A ENOJAR y destapa romance con Emiliano Aguilar: “estás bien jodid* porque tienes dos hijas”

La actriz dio a conocer que quedaron de verse en Los Ángeles y como falló a la cita lo engañó; luego él la negó y ella le sacó todos sus trapitos al sol.

Septiembre 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Gala-Montes.jpg

Gala Montes destapa detalles de su relación con Emiliano Aguilar.

Instagram

“A mí tampoco me parece que no tengas dinero y no te digo nada y que no te bañes y que huelas a mier*a”.

En un video reciente de Gala Montes se observa cómo despotrica en contra de Emiliano Aguilar y confirma que entre ellos había una relación romántica. Y es que después de que el hijo de Pepe Aguilar la defendiera de las críticas por su salida de ‘La Casa De Los Famosos’, también aclaró que él no tuvo nada que ver en su consumo de sustancias y soltó que entre ellos tampoco había una relación más allá de la amistad. Esto hizo enfurecer a Gala.

Entonces, mientras se encontraba en Los Ángeles, en donde ahora se sabe que había quedado de verse con el rapero, él canceló la cita y ella no se quedó callada.

La actriz indicó que mantuvo una relación cercana con Emiliano, y luego le pidió que no la defendiera mientras se lanzó en su contra hablando de los aspectos negativos del nieto de don Antonio Aguilar, quien aseguró, se enojaba cada que Montes salía con mujeres.

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“A mí tampoco me parece que no tengas dinero y no te digo nada y que no te bañes y que huelas a mier*a y aquí estoy”, le dijo Gala en el clip que compartió en su cuenta de Instagram.

Luego reitero que a Aguilar le faltan muchas cosas: “te falta dinero, un coche, departamento, regalías, joyas, estás bien jodid* porque tienes dos hijas”, puntualizó.

Según Gala, esta última vez Emiliano se enojó con ella porque vio una foto con su exnovio, quien acudió a su llamada de auxilio, llamada que le había hecho primero a Emiliano porque confesó, se sentía mal.

Finalmente, admitió que se besó con su expareja y que le fue infiel.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre Gala Montes?

El músico fue cuestionado por la prensa y en sus propias redes manifestó que no hablará mal de ella ni dará detalles de que lo vivieron. Manifestó que prefiere guardar silencio.

Gala Montes Emiliano Aguilar
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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