Cristy, la mamá de Christian Nodal, LANZA CANCIÓN en el cumpleaños de su nieta Inti e impresiona con su voz

“Un regalo extraordinario, capaz de iluminar el camino, transformar emociones y dejar una huella imborrable”.

La madre de Christian Nodal, conocida como Cristy, regresó a la música con el lanzamiento del tema ‘Regalo de Luna’, un tango que también estaría dedicado a su nieta Inti.

A esta conclusión se llegó pues coincidió exactamente con el día del cumpleaños tres de la nena.

La citada melodía fue producida por Jaime González, el padre de Christian y esposo de Cristy, bajo el sello discográfico ‘JG Music’, la misma disquera que actualmente maneja la carrera del propio Nodal.

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“Hay sentimientos que permanecen intactos con el paso del tiempo y que, en el momento indicado, encuentran en la música la manera de expresarse”, escribió Cristy junto a una imagen que ilustra su lanzamiento como cantante.

Algunas versiones sobre para quién era inicialmente la pieza ya circulan en internet. El comunicador Javier Ceriani reveló, por ejemplo, que la canción estaba escrita para Amely, sin embargo, nunca vio la luz hasta ahora.

Bajo la propia definición de Cristy, ‘Regalo de Luna’ es “un sentimiento puro, profundo e incondicional; de esos amores que dejan una huella para siempre y que se convierten en parte esencial de la vida”.

Al tiempo, agregó que el título evoca a la sensación de recibir “un regalo extraordinario, capaz de iluminar el camino, transformar emociones y dejar una huella imborrable”.

En tanto, y de acuerdo con la información de Mandy Fridmann, Cristy compuso originalmente el tema hace nueve años. En ese momento, la pieza tenía formato de ranchera. Hoy se transformó en tango para dedicársela a Inti, en un guiño hacia las raíces argentinas de la niña y de su madre, ‘Cazzu’.

Un guiño directo a Inti

En el video de la canción se observan juguetes antiguos como un carrusel de circo, un caballito de madera, un barquito y un sol en distintos objetos, esto en referencia directa al significado del nombre de la festejada.

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El pasado musical de Cristy

La madre del cantante se retiró de la música cuando su hijo Christian se lanzó como solista a los 17 años. Desde entonces, se dedicó a apoyar la carrera del cantante como parte de su equipo de trabajo. Antes de eso, se desempeñó como cantante de mariachi, etapa en la que conoció a quien sería su esposo, Jaime González.