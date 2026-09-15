"¡Karina Torres despertó!” y en pleito con Gema Garoa y Ese Pérez dio el grito de su independencia

Cuando Ese Pérez estuvo en el Exilio escuchó un ‘carrito’ con un audio donde se escuchaba a la amiga de Karina Torres acusándolo a él, y a Gema Torres, de colgarse de la fama de la amiga de Wendy Guevara... Pero eso se acabó y por decisión de la propia Karina.

Todo ocurrió luego de que la subasta por la inmunidad de la semana en La Casa de los Famosos México llegó a su máximo límite, cuando Gema Garoa, con tal de no ser nominada, apostó TODO el presupuesto de la comida de los 9 habitantes que quedan en el concurso.

Aunque ella y Ese Pérez minimizaron sus actos, en La Casa ya los esperaban con molestia. Yahir se puso a contabilizar los huevos y la leche que queda, pues la comida que tienen actualmente, les debe durar casi dos semanas.

Fue entonces que Karina Torres les dijo a Ese Pérez y Gema Garoa que estaba bien apostar el 50% del presupuesto, mas no el 100%, pues así se metían con su comida, y además, le confirmaban que jugaban individualmente y no protegiéndola, como se manejaron durante las semanas previas.

Los ánimos se encendieron y Karina Torres peleó con Ese Pérez y Gema Garoa, quienes tacharon de ‘infantil’ el repartir la comida, plan de Yahir para evitar pleitos futuros cuando ya no haya para comer.

Karina Torres fue contundente: “Es la consecuencia de sus acciones”

Gema Garoa insistió en que no se van a morir de hambre. Pero Karina Torres defendió su punto. “El problema es que pensaste en ti nada más; te valió, no hubo amistad, nada, yo percibo que en tu mente decías ‘yo quiero llegar y me vale lo que pase con los demás’”.

Ya sin Karina enfrente, Ese Pérez dejó claro que no le importa si Karina Torres les deja de hablar.

En redes sociales celebran ‘Independencia’ de Karina Torres

El pleito entre Karina Torres y el que era su grupo en La Casa de los Famosos México, ocurrió durante la madrugada del 15 de septiembre, día en el que en México se celebra el Grito de Independencia, ya que el 16 es la conmemoración del inicio de la Guerra de Independencia de México de España en 1810.

Sebastián Reséndiz, en el programa Hoy, celebró que Karina por fin “despertó” y ahora jugará de forma individual.

Y en una madrugada del 15 de Septiembre, Karina Torres se independizó del par de colgados:#LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/z0yjQctKTA — liliana ♡₊˚ (@elotedmaiz) September 15, 2026

Que rico ver cómo Gema y Heces ya no saben ni qué hacer ni decir para regresar a la licenciada Karina a si huacal.



Pero la lic Torres ya despertó y no es ninguna tonta.



Espero no se reconcilien al 🇨🇱.#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4… — Fernando Robles (@ferrobles_7) September 15, 2026