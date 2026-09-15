"¡Karina Torres despertó!” y en pleito con Gema Garoa y Ese Pérez dio el grito de su independencia

Cuando Ese Pérez estuvo en el Exilio escuchó un ‘carrito’ con un audio donde se escuchaba a la amiga de Karina Torres acusándolo a él, y a Gema Torres, de colgarse de la fama de la amiga de Wendy Guevara... Pero eso se acabó y por decisión de la propia Karina.
Todo ocurrió luego de que la subasta por la inmunidad de la semana en La Casa de los Famosos México llegó a su máximo límite, cuando Gema Garoa, con tal de no ser nominada, apostó TODO el presupuesto de la comida de los 9 habitantes que quedan en el concurso.
Aunque ella y Ese Pérez minimizaron sus actos, en La Casa ya los esperaban con molestia. Yahir se puso a contabilizar los huevos y la leche que queda, pues la comida que tienen actualmente, les debe durar casi dos semanas.
Fue entonces que Karina Torres les dijo a Ese Pérez y Gema Garoa que estaba bien apostar el 50% del presupuesto, mas no el 100%, pues así se metían con su comida, y además, le confirmaban que jugaban individualmente y no protegiéndola, como se manejaron durante las semanas previas.
Los ánimos se encendieron y Karina Torres peleó con Ese Pérez y Gema Garoa, quienes tacharon de ‘infantil’ el repartir la comida, plan de Yahir para evitar pleitos futuros cuando ya no haya para comer.
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Karina Independiente Torres se separa de Gema y Ese Pérez! Yair hizo lo correcto en dividir la comida? © 2026 TelevisaUnivision | © 2026 ViX | © 2026 Las Estrellas | © 2026 La Casa de los Famosos México #lacasadelosfamososMx #lcdlf #resumenrapidito #karinatorres #masadaltamimi @Aldo Rendón @Arantza Ruiz @Nube Viral @Cynthia Klitbo @Massad Al-tamimi🦁King @Ernesto Laguardia Oficial @Fede Vigevani @FLOR VIGNA ✨🎶🎤🎬 @Gema Garoa @Guillermo Schutz @iamYanetGarcia @Kary Torres Oficial 🏳️⚧️ 💗 @Luis Chaparro @Moises Peñaloza @soymarianaochoa @XimenaHB @Yahir othon Parra♬ Eine Kleine Nachtmusik 1st movement(996517) - East Valley Music
Karina Torres fue contundente: “Es la consecuencia de sus acciones”
Gema Garoa insistió en que no se van a morir de hambre. Pero Karina Torres defendió su punto. “El problema es que pensaste en ti nada más; te valió, no hubo amistad, nada, yo percibo que en tu mente decías ‘yo quiero llegar y me vale lo que pase con los demás’”.
Ya sin Karina enfrente, Ese Pérez dejó claro que no le importa si Karina Torres les deja de hablar.
En redes sociales celebran ‘Independencia’ de Karina Torres
El pleito entre Karina Torres y el que era su grupo en La Casa de los Famosos México, ocurrió durante la madrugada del 15 de septiembre, día en el que en México se celebra el Grito de Independencia, ya que el 16 es la conmemoración del inicio de la Guerra de Independencia de México de España en 1810.
Sebastián Reséndiz, en el programa Hoy, celebró que Karina por fin “despertó” y ahora jugará de forma individual.
Y en una madrugada del 15 de Septiembre, Karina Torres se independizó del par de colgados:#LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/z0yjQctKTA— liliana ♡₊˚ (@elotedmaiz) September 15, 2026
Que rico ver cómo Gema y Heces ya no saben ni qué hacer ni decir para regresar a la licenciada Karina a si huacal.— Fernando Robles (@ferrobles_7) September 15, 2026
Pero la lic Torres ya despertó y no es ninguna tonta.
Espero no se reconcilien al 🇨🇱.#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4…
ya despertó karina independienta torres! BUENOS DÍAS NENAS💋#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/YG7z6mCQyv— mar☆ (@bluesdaisies) September 15, 2026
Por fin despertó esta perra!!!! Te amo Karina Torres siempre fuiste MADRE. https://t.co/Q6ZlvEn1Hc— luisda (@luisdanm) September 15, 2026