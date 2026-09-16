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Ese Pérez ya está NOMINADO: Mariana Ochoa decidió enviarlo a la placa tras drama por el presupuesto

La Casa de los Famosos México sigue ardiendo luego de que Gema compró la inmunidad con el 100% del presupuesto de la semana.

Septiembre 15, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Ese Pérez

ViX

Mariana Ochoa ganó el liderazgo de esta semana en La Casa de los Famosos México, y aunque ya no tiene inmunidad, sí tiene la decisión de enviar a una persona a la placa de nominaciones.

En plena Noche Mexicana, por las celebraciones del Grito de Independencia, Mariana Ochoa decidió ser fiel a su argumento. Explicó que, por “estar friegue y friegue”, y por haber mordido la mano de quien les ha dado de comer, Ese Pérez merecía estar nominado directamente.

Mariana Ochoa fue líder de la octava semana.

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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