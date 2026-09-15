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Pedro Sola llega a ‘La Granja VIP’ y así fue SU PRIMER DÍA: “Vengo a aprender todo de los animales”

El ‘practicante’ llegó dispuesto a aprender las actividades de la granja.

Septiembre 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Pedro Sola ingresó a ‘La Granja VIP’ como aprendiz.

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“Se me olvida que tenemos micrófono. Es que a veces digo muchas barbaridades”.

Desde que se dio el anuncio del ingreso de Pedro Sola a ‘La Granja VIP’, muchos usuarios en redes sociales tacharon a la propia TV Azteca de querer meter al conductor de ‘Ventaneando’ con la única intención de seguir limpiando su imagen.

Sin embargo, esa decisión bajo ese aparente motivo no detuvo que el presentador llegara a la granja y se presentara como practicante.

Inicialmente llegó a saludar a sus viejos cariños y abrazó de manera especial a Ivonne Montero, ‘La Bebeshita’, Kenny Avilés, entre otros, y ante los participantes que no conocía llegó y se presentó.

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El primer inconveniente también quedaba a la vista, Pedro llegó usando bastón. Este motivo dificulto su ingreso al terreno fangoso donde ya lo esperaban junto al ‘Tío Pepe’

“Cárguenlo”, gritaron algunos granjeros. Otros como Mónica Escobedo propusieron llevarlo en una carretilla, sin embargo Pedro no negó a todo.

“Vengo a aprender cómo se cuidan los animales, quiero aprender y disfrutar”, manifestó Sola, quien vestía un overol, un paliacate rojo en el cuello, un sombrero, además de unas botas para el trabajo en el campo.

Luego, ‘El Tío Pepe’ le dijo al nuevo aprendiz cuál sería su primer lección.

El mayoral se encargo de guiarlo paso a paso por las distintas áreas de la granja como el gallinero, donde le mencionó cómo se realiza la recolección de huevos y los requerimientos nutricionales de las aves. Después lo llevó a los establos donde le mostró a las vacas y las reglas para sus cuidados diarios, ademas de los protocólos de higiene necesarios.

Al final, Pedro no realizó ninguna acción, solamente se familiarizó con los animales y las instalaciones. Lo que dejó claro es que no le será fácil, principalmente por el monitoreo que llevará mientras esté en el reality.

“Se me olvida que tenemos micrófono. Es que a veces digo muchas barbaridades”, expresó Pedro con sorpresa.

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Finalmente, entre los panelistas llamó la atención la opinión de Alfredo Adame, quien funge como juez.

“Todos merecemos una segunda oportunidad, es una lección de vida y si la aprovecha, bien por él”. En esa misma línea, Flor Rubio profundizó: “Él vivió una crisis mediática y mucha gente pedía que se acercara a los animales. Eso va a suceder: se va a acercar y va a aprender todas las lecciones que necesita”, concluyeron.

Pedro Sola La Granja VIP
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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