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Hija de Daniel Bisogno, Michaela, sufrió un FUERTE ACCIDENTE y la trasladan al hospital; esto se sabe

La expareja del fallecido conductor informó sobre el estado de salud de su hija.

Septiembre 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Michaela Bisogno sufrió un fuerte accidente.

Instagram

“La niña más valiente”.

Michaela, la hija del fallecido conductor de ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno, sufrió un fuerte accidente, motivo por el que fue trasladada a un hospital el pasado jueves 10 de septiembre.

Fue a través de las historias de Instagram de Cristina Riva Palacio que se conoció la noticia. La madre de la menor de 10 años, compartió fotografías de su hija en el interior de la clínica, donde le realizarían a Michaela estudios de Rayos X.

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Michaela Bisogno

“Qué bonito jueves”, escribió la expareja de Bisogno en una de sus historias sin ofrecer detalles de lo que le sucedió a Michaela.
“La niña más valiente. Brazo roto y nunca lloró, nunca se quejó. Sólo nos fuimos al hospital porque la super Oma insistió que no era normal cómo se veía”, indicó, mostrando en una última postal que el brazo de su hija había sido enyesado.

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Michaela Bisogno

Finalmente, en otra historia, Cristina colocó una imagen de la niña bailando.

“Ni con brazo roto dejamos el baile”, al tiempo que agradecía a la escuela a donde acude a practicar esta disciplina. “Gracias por tanto amor a mi princesa”.

Daniel Bisogno Michaela Bisogno
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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