Hija de Daniel Bisogno, Michaela, sufrió un FUERTE ACCIDENTE y la trasladan al hospital; esto se sabe

“La niña más valiente”.

Michaela, la hija del fallecido conductor de ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno, sufrió un fuerte accidente, motivo por el que fue trasladada a un hospital el pasado jueves 10 de septiembre.

Fue a través de las historias de Instagram de Cristina Riva Palacio que se conoció la noticia. La madre de la menor de 10 años, compartió fotografías de su hija en el interior de la clínica, donde le realizarían a Michaela estudios de Rayos X.

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Michaela Bisogno

“Qué bonito jueves”, escribió la expareja de Bisogno en una de sus historias sin ofrecer detalles de lo que le sucedió a Michaela.

“La niña más valiente. Brazo roto y nunca lloró, nunca se quejó. Sólo nos fuimos al hospital porque la super Oma insistió que no era normal cómo se veía”, indicó, mostrando en una última postal que el brazo de su hija había sido enyesado.

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Michaela Bisogno

Finalmente, en otra historia, Cristina colocó una imagen de la niña bailando.