Federica Quijano narra cómo halló a su hijo cuando era bebé: Lo tiraron a la basura, estaba mordido por ratas

Federica Quijano compartió que ya se recupera en casa, luego de que su hijo adoptivo “se puso muy agresivo con ella y le dio un cabezazo en el brazo”.

La cantante reveló que fue golpeada por su hijo, quien desde los tres años fue diagnosticado con autismo, provocándole una lesión en el brazo. Por el duro cabezazo que recibió, Federica Quijano fue hospitalizada y diagnosticada con tendinitis.

“Me duele el brazo pero me duele más el alma, me duele más el corazón; me duele más, de pronto, ver tan lejos a mi hijo. Sentirme tan ajena a lo que estás siguiendo, y eso duele más, por eso hoy quiero darles gracias por sus mensajes, llenos de amor, de buena vibra”.

Hace unos momentos, la hermana de Apio Quijano recordó ante las cámaras del programa ‘De primera mano’ la dolorosa historia de cómo fue que rescató a Sebastián.



“A diferencia de mi hija María, lo abandonaron en un basurero en la Ciudad de México, lo dejaron con el cordón umbilical tirado en el basurero, con neumonía, rinitis, descalcificado y mordido por ratas y demás, peleó por su vida, estuvo 20 días en el hospital tratando de salvarse, para mí todo el esfuerzo que hizo para vivir esta vida y sobrevivir, para mí se merece que es un guerrero y que me haya escogido a mí para acompañarlo en este camino tan difícil...

Y que a veces me dicen que por qué subes entonces las historias de tu hijo, por qué subes eso, como si estuviera haciendo algo malo, creo que al contrario, la gente tiene que saber que estas cosas nos pasan y que no importa si eres rica, pobre, no tiene nada que ver con el estatus, la religión, absolutamente nada, cuando tienes a una persona con autismo cambia a toda la familia”.

También puedes ver:

Julio César Chávez Jr. queda libre, pero su esposa le pide el divorcio: Cada quien tiene lo que merece

Nicolás Buenfil se sincera sobre sus preferencias sexuales tras polémico video que subió

Mamá de Paola Suárez al verla golpeada: No sabía que se iba a casar, me estoy tragando mi coraje