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Ernesto Laguardia llora al recordar que su mamá murió TRAS NEGARSE a recibir atención médica tras aneurisma

El actor compartió cómo fueron sus últimos días tras decidir permanecer en su casa junto a su familia.

Septiembre 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ernesto Laguardia no pudo contener las lágrimas al hablar de los últimos momentos con vida de su mamá.

YouTube/Instagram

“Le rogué ir al hospital y me dijo que no quería ir ya al hospital, que la dejara descansar”.

Hace un par de semanas, Ernesto Laguardia contó al interior de ‘La Casa De Los Famosos México’ cómo fue el trágico momento en el que halló a su padre sin vida. El señor sufrió una caída que le provocó un golpe en la cabeza, y al ser el primero en llegar a su casa, decidió cambiarlo de ropa antes de que llegaran los demás para que lo vieran “muy elegante”.

“Se murió a los setenta años. Sí, se murió muy joven. Pero fíjate que cuando se murió mi papá, pues yo fui el primero en llegar y él se había caído, se había pegado en la cabeza y lo cambié. Quería que lo vieran muy elegante. Ay, muy duro”, contó el histrión.

Ahora, el protagonista de telenovelas rompió en llanto al recordar el deceso de su madre y sus últimos días.

TE RECOMENDAMOS: Ernesto Laguardia halló muert0 a su padre y decidió CAMBIARLO DE ROPA para que todos lo vieran “muy elegante”

Laguardia contó que su mamá, doña Yolanda Longega Castellanos, sufrió un aneurisma y rechazó acudir al hospital y pidió permanecer en su casa. La familia respetó la decisión a pesar de las dudas.

Luego detalló que recibió la primera llamada mientras se encontraba con su familia en un centro comercial. Le avisaron que su madre se había desmayado y posteriormente supieron que sufrió un aneurisma.

“Le rogué ir al hospital y me dijo que no quería ir ya al hospital, que la dejara descansar”, recordó Laguardia durante la conversación.

Luego, organizaron su último cumpleaños porque ella ya no quería salir. Días después, su salud empeoró y volvió a negarse a recibir atención hospitalaria.

A pesar del deterioro de su salud, la familia buscó acompañarla y mantener momentos de convivencia.

“Le llevamos toda la fiesta a su casa, comida, no quería bajar ya. Le llevamos sombreros, estaba tan contenta, tan agradecida. Tomamos fotos con los niños, conmigo”, relató.

Unos 15 días después, la madre de Ernesto comenzó a sentirse mucho peor, pero mantuvo su decisión de no regresar a un hospital. Ese momento provocó una de las confesiones más emotivas del actor.

“Siempre me pregunté si no debí haberla obligado, pero pidió tantas veces que estaba tan cansada, yo respeté su decisión”, expresó.

Finalmente, la madre de Ernesto falleció el 26 de octubre de 2021, rodeada de sus hijos, dijo entre lágrimas. “Esperó a que estuviéramos todos los hermanos juntos para poderse ir en paz”, agregó.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

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Antes de concluir con su relato, el conductor envió un mensaje directo a su madre mientras intentaba contener el llanto.

“Mamá, te extraño mucho, como nos reíamos, padrísimo. Te amo mamá, descansa en paz y tranquila con mi papá”, dijo frente a sus compañeros.

Ernesto Laguardia aneurisma La casa de los famosos 4
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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