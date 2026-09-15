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Adamari López alarma tras aparecer con TERRIBLE LESIÓN en el ojo: “me empezó a picar el ojo y me rasqué”

Lo que comenzó como una ligera molestia escaló y ahora tendrá que vivir con la lesión por un tiempo prolongado.

Septiembre 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Adamari López aparece con una lesión fuerte en el ojo.

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"¡Estoy bien! Gracias a todos por preocuparse y darme recomendaciones para mi ojito! Valoro y agradezco todos los días tenerlos aquí ¡Los quiero!”.

La presentadora Adamari López ha generado bastante preocupación entre sus fans luego de aparecer con una terrible lesión en el ojo derecho. Completamente lleno de sangre lució el ojo de la puertorriqueña, lo que encendió las alarmas.

Ante los constantes cuestionamientos, la mamá de Alaïa decidió colgar un video para explicar qué fue lo que le pasó. Lo más fuerte es que Adamari indicó que no se trata de una cuestión pasajera sino que tendrá que convivir con ella durante varias semanas.

“Al parecer me lastimé un ojito, no sé qué me hice, esto fue ayer en la tarde, me empezó a picar el ojo, me rasqué y me dolió. A medida que fue avanzando la tarde noche se me hizo en el ojo completo”, comenzó explicando la conductora sobre el hematoma que sufrió.

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“Es un derrame. No es nada, es un derrame nada más”, aclaró para tranquilizar a sus fans. “Estaré como dos semanitas con el ojito así”, añadió.

De manera inmediata, sus seguidores comenzaron a intentar tranquilizarla y darle sus mejores consejos:

“Nada de preocuparte es sólo una venita del ojo que se rompió, se cura solo con los días. Es como un moretón el la piel pero en el ojo”, le dijeron. “También me pasó. El oculista dice que es por el ojo reseco, hay que utilizar gotitas. Cumplí 40 años y uno va notando la diferencia en todo sentido”, “lavarse con agua de manzanilla es muy bueno. Yo lo hago pero que esté fría del refrigerador. O sino ponerse rodajas de tomate refresca el ojo también”, fueron algunos de los mensajes que recibió López.
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¿Qué le pasó a Adamari López en el ojo? La presentadora preocupa a los fans. #adamarilopez #univision

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Ante las muestras de preocupación y cariño, Adamari subió a sus redes sociales una fotografía junto a su hija:

"¡Estoy bien! Gracias a todos por preocuparse y darme recomendaciones para mi ojito! Valoro y agradezco todos los días tenerlos aquí ¡Los quiero!”.

adamari lópez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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