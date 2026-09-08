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Ese Pérez criticaba a Mariana Ochoa por comprar inmunidad; hoy hizo lo mismo que ella y Yahir le reclama

Tal como Mariana, Ese Pérez compró la inmunidad por el 40% del presupuesto de La Casa de los Famosos México.

Septiembre 07, 2026 • 
MrPepe Rivero
YAHIR-ese-.jpg

Yahir vs. Ese Pérez

ViX

La inmunidad ya no es inherente al líder de la semana. Tras ganar la prueba, Brianda Deyanara se convirtió en líder y decidió subir con Masad a la suite. Pero la producción de La Casa de los Famosos México puso a la venta la inmunidad.

Yahir, Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Masad Altamami y Brianda Deyanara fueron a la sala de acuerdos para participar en la subasta por la inmunidad. El costo es un porcentaje del presupuesto semanal, con el que compran comida para todos durante una semana.

La subasta ocurrió así:

20% del presupuesto por la inmunidad - Ese Pérez
25% del presupuesto por la inmunidad - Brianda
30% del presupuesto por la inmunidad - Ese Pérez
35% del presupuesto por la inmunidad - Masad
40% del presupuesto por la inmunidad - Ese Pérez

Finalmente, nadie más ofertó, por lo que durante la prueba semanal, los habitantes pelearán por ganar solo el 60% del presupuesto. Si pierden, se quedarán solo con el 30% del presupuesto, lo que modificará su alimentación.

Como ocurre siempre cuando se trata de temas de la cocina, Yahir se molestó y no lo pudo ocultar. Finalmente le reclamó a Ese Pérez por hacer lo mismo que Mariana Ochoa y por lo que tanto la criticada.

“No me agüita, a Mariana te la traías a pan y reata y ahora lo estás haciendo tú, lo que tanto criticaste”, le dijo Yahir a Ese Pérez .

En tanto, Ese Pérez dijo: “Creo que no era justo, pero me quise aventar algo, nunca gano nada, nunca gano líder. Si se agitaron, háganmelo saber”..

Ese Perez Yahir La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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