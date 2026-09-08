Mamá de Gala explota contra LCDLF por exhibir “ASÍ” a su hija: “antes que el rating debe estar la humanidad”

“Ni Gala ni ninguna persona debería ser exhibida cuando su integridad y dignidad pueden estar en riesgo. Antes que el rating debe estar la humanidad”.

Doña Crista Montes, madre de Gala, no se guardó nada, como es su costumbre, y explotó contra ‘La Casa De Los Famosos México’ por haberla incluido en el reality. La también exmanager de la actriz mostró su descontento con la manera en la que Gala está siendo expuesta.

“Como madre, quiero expresar que no estoy de acuerdo con la manera en que están exponiendo a Gala. Sé que es mayor de edad y respeto que, por ahora, no quiera recibir mi ayuda ni tener acercamiento conmigo; sin embargo, eso no elimina mi preocupación por su bienestar.

“Una producción también tiene la responsabilidad de cuidar a sus artistas. No todo debe convertirse en espectáculo: ni Gala ni ninguna persona debería ser exhibida cuando su integridad y dignidad pueden estar en riesgo. Antes que el rating debe estar la humanidad”, escribió.

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Posteriormente, la señora Crista agregó que ha recibido muchos mensajes,”algunos de apoyo y solidaridad, y otros preocupados por Gala y, lamentablemente muchos ataques”.

Al tiempo, pidió a sus detractores que eviten enviarle mensajes de odio, pues “no aportan absolutamente nada”.

Y es que los mensajes subieron de tono luego de que Gala, en su reingreso a ‘La Casa’, le contó a Ernesto Laguardia que tras su paso por el reality se enfocó en su carrera musical y que “me fue muy bien en la música, hice sold out en el Lunario en 7 minutos”. Ante lo que el actor le cuestionó qué pasó y la respuesta de Gala fue contundente:

“Se vino todo abajo, Adrián Marcelo le pagó a mi mamá 1 millón por una entrevista que se la pasó hablando mal de mí y todo se acabó”, expresó.

Después, Ernesto le cuestiona quién es su mamá y Montes le contesta: “una hija de pu*a”.

La preocupación por Gala

Desde su ingreso al reality, la famosa ha dado de qué hablar, primero porque se le ha visto descolócala, según los seguidores de la emisión que así lo exponen en redes sociales. Gala ya dijo quien ‘es su gallo’, advirtió que veía el reality por Flor Vigna, le manifestó a ‘Ese Pérez’ que le cae bien a pesar de lo que creen de él afuera de ‘La Casa De Los Famosos’, afirmó que Gema le cae mal y ya quemó la cafetera.

Gala: "Me gusta todo, la electrónica el rave, las drogas"



JSJSJS los va volver locos 😭#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/cXSVBq6Nt3 — Julián 🐐 (@JuliGoonz) September 7, 2026

En su primera gala del lunes, ‘La Jefa’ tuvo que pedirle que se sentara, pues era la única fuera de la sala. Y su aspecto lucía “fuera de sí”. Luego se despertó a las 3 de la madrugada para hacer ejercicio y después se preparó de comer, dejando un desastre en la cocina.

La preocupación por Gala no deja de mencionarse, pues admitió que llegó a ‘La Casa’ con resaca.

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Finalmente, se han filtrado imágenes previas a su ingreso en donde se observa una cantidad importante de drogas en la mesa de centro de su casa mientras hace su maleta y firma el contrato mientras dice “a estas alturas no estoy para poner condiciones”.