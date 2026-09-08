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‘La Ke Buena’ despide con desgarrador mensaje a locutora; murió en trágico accidente

Una de las figuras más conocidas de la radio perdió la vida mientras viajaba en su automóvil.

Septiembre 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Yanet Bonilla, locutora de ‘La Ke Buena’ murió en un terrible accidente.

Instagram

“Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra compañera, amiga y gerente general”.

La estación de radio ‘La Ke Buena’ está de luto ante la terrible pérdida de una de sus voces más emblemáticas. Se trata de la gerente general y locutora conocida como ‘La Mariposa’.

El deceso de Yanet Bonilla ocurrió el pasado viernes 4 de septiembre.

Fue en la carretera estatal San Nicolas Buenos Aires-Tlachichuca, en Puebla, donde ocurrió el terrible accidente vial en el que, horas después de ocurrido, se confirmó la muerte de la comunicadora.

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A través de sus redes sociales, ‘La Ke Buena’ le dio el último adiós a su locutora y gerente con un desgarrador mensaje. Al tiempo, sus seguidores le expresaron su asombro ante la repentina pérdida y sus condolencias a la familia.

“Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra compañera, amiga y gerente general, Yanet Bonilla Hernández ‘La Mariposa’”, se puede leer en el mensaje.

Medios locales recogen que el pasado viernes, cerca de las 21:00 horas, se reportó un fuerte incidente en donde se vieron involucrados el vehículo de Bonilla y un camión de transporte con ganado porcino.

“Yanet deja un legado imborrable en la radio regional mexicana de la zona de Chalchicomula, con una trayectoria detrás del micrófono de más de 20 años, en donde tuvo la dicha de compartir momentos especiales con decenas de compañeros del gremio, quienes en las últimas horas publicaron sus condolencias vía redes sociales”, se lee en otra publicación.
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Cabe señalar que, en 2024, su trayectoria como comunicadora también la llevó a incursionar en la política. El Instituto Electoral del Estado de Puebla aprobó su registro como candidata a diputada local por el distrito 14, con cabecera en Ciudad Serdán, postulada por la coalición PAN, PRI, PRD y PSI.

Descanse en paz.

accidente automovilístico locutor Radio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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