Alicia Villarreal feliz de convertirse en abuela, pero FURIOSA con Arturo Carmona por dar antes la noticia

“Yo he dejado a que mi hija se tome su espacio, su momento, porque pues es de ellos. A veces se adelantan los que no deben”.

Luego de que Melenie Carmona confirmó que está esperando a su primer bebé, todos a su alrededor celebraron la noticia. La joven explicó en un video cómo comunicó la información a sus padres.

Según contó, organizó un encuentro en el que estaban presentes su mamá, la cantante Alicia Villarreal, y sus hermanos. Y aunque hubo sospechas, Melenie continuó con su plan y grabó el momento.

“Estábamos en la sala y yo pongo a grabar mi teléfono y así como que ‘oigan, les tengo que decir algo, de que, estoy embarazada’”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: Arturo Carmona reacciona al embarazo que su hija Melenie Carmona negaba pero ahora confirma

Luego, mencionó que la reacción de Alicia fue la que más llamó la atención. “Mi mamá ‘¡Ahhh!’ Empezó grite y grite”, compartió.

Melenie también señaló que sus hermanos recibieron la noticia con entusiasmo, relatando que todos estaban muy “eufóricos”; además, señaló que les dio a conocer esta información a pocos días de haberse enterado.

En lo que respecta a su padre, reveló que le dio la noticia por teléfono, pues ya no quería esperar más tiempo.

Alicia Villarreal se enoja con Arturo Carmona por revelar el embarazo de su hija

Fue hace tres meses, cuando Arturo Carmona gritó a los cuatro vientos que se convertiría en abuelo. Al término de una función de ‘Perfume de Gardenia’, el actor compartió la noticia, pero de inmediato lo desmintieron y se generó la polémica alrededor.

Hace apenas cinco días, la propia Melenie confirmó que espera a su primer hijo. Y en un reciente encuentro con la prensa, la intérprete dijo lo que significa que su hija mayor esté embarazada.

“Estoy muy contenta”, dijo Alicia, aunque de inmediato se lanzó contra su exmarido y el padre de Melenie:

“Yo he dejado a que mi hija se tome su espacio, su momento, porque pues es de ellos. A veces se adelantan los que no deben”, haciendo referencia a los dichos de Carmona.

Una reportera bromeó y exclamó, “pero de Arturo Carmona no vamos a estar hablando”, a lo que la intérprete respondió: “Para nada”.

Luego, atajó: “Me molesta todo, me molesta todo porque soy la mamá… les arruinan sus planes, sus proyectos, son inmaduros”, manifestó Villarreal sin hacer alusión al rumor de que Melenie y el padre de su hijo anunciarían el embarazo en una revista.

Y sobre el deseo de si quisiera ser abuela de una niña o un niño, desveló: “Yo soy como todas las mamás, con que sea un bebé sanito, fuerte, entonces ya es una bendición”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Melenie Carmona finalmente confirma los rumores: Sí está embarazada

Finalmente, dijo que el embarazo de Melenie va avanzando satisfactoriamente, aunque volvió a mencionar a su ex.

“Va muy bien. Está muy bien. Gracias al vocero, al vocero chismoso”, concluyó.