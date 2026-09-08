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Amigas famosas abandonan a Farath Coronel en su último adiós; sólo Jessica Esotérica asiste al funeral

“¿En dónde están todas las ahijadas y amigas famosas?”, se repetían los asistentes al último adiós del vidente.

Septiembre 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Farath Coronel fue sepultado y casi ningún famoso acudió a despedirlo.

Instagram/Tiktok

El pasado viernes se dio a conocer la noticia del asesinato de Farath Coronel, el colaborador del programa ‘Hoy’. Al vidente conocido como ‘La Diabla’ le quitó la vida uno de sus escoltas, quien le disparó en varias ocasiones.

A través de redes sociales trascendió que la compleja relación con su equipo habría orillado a uno de sus empleados a arrebatarle la vida.

En tanto, mientras al señalado por la muerte de Farath, Elías ’N’, lo llevaron a prisión preventiva mientras continúan las averiguaciones, al ‘Brujo Mexicano’ le dieron el último adiós.

TE RECOMENDAMOS: El último ritual de Farath Coronel antes de su muerte: fue en su cumpleaños y tenía cuatro altares

¿Cómo fue el funeral de Farath Coronel?

El círculo más cercano del tarotista lo despidió entre lágrimas. Tanto la familia como el manager estuvieron presentes en el cementerio. Este último así como la madre de Coronel fueron cuestionados por la colecta que se habría organizado para los gastos funerarios, principalmente hubo cuestionamientos para conocer el destino de todo el dinero que presumió en vida.

La madre y el representante confrontaron las preguntas y una vez que recibieron los apoyos llevaron a cabo la sepultura de ‘La Diabla’. En el panteón hubo de todo, flores, coronas, música, recuerdos, amigos cercanos, pero ninguno de los famosos que presumía cercanía.

Alrededor del ataúd color marrón, repleto de flores blancas, le lloraban sus más cercanos, pero ninguna celebridad.

@luzdefatima2

@FarathDiablaCoronel @Farath Coronel Descansa en paz amigo 🕊️

♬ sonido original - Fátima Velasco

Galilea Montijo, con quien convivió en su paso por ‘Hoy’, no asistió a despedirlo. Tampoco lo hizo Andrea Legarreta o alguno de los otros conductores de la emisión.

Finalmente, a las únicas figuras que se pudo reconocer fueron a Jessica Esotérica, con quien mantuvo una fuerte pelea durante años, incluso bromeando con su muerte, aunque terminó siendo quien lo acompañó al final. También acudió la creadora de contenido ‘Aimep3’.

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@yuyasm1

Agradecimiento de parte de la familia de Farath Coronel por acompañarlos en su último adiós... Descansé en paz Víctor Manuel Sixtos "Farath Coronel" "La Diabla"...🕊😥🙏✨️ #descanseenpaz #ladiablacoronel #ultimoadios #justicia #farathcoronel

♬ sonido original - Yuyasm

Entre los asientes al funeral una de las pregunta que más se repetía era: “¿en dónde están todas las ahijadas y amigas famosas?”, sin que se escuchara alguna respuesta.

Vidente Programa Hoy Asesinato
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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