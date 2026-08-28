Arturo Carmona reacciona al embarazo que su hija Melenie Villarreal había negado pero ahora confirma

Arturo Carmona lo había anunciado de manera casual durante una función de “Perfume de Gardenia”.

El actor, dominado por la emoción de ser abuelo, dijo al público que su hija Melenie estaba embarazada por primera vez.

Pero algo sucedió que días después Arturo se retractó y acusó a algunos periodistas de divulgar la noticia de manera tendenciosa y tramposa.

Ahora es la propia Melenie la que confirma la noticia: está embarazada y tiene ya tres meses.

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Todo indica que, como suele suceder por recomendación médica en los embarazos, Melenie había decidido esperar que su embarazo cumpliera los tres meses para hacerlo público; por lo cual el anuncio que había hecho su papá en junio había sido apresurado.

“El secreto que ya no era tan secreto”, escribió Melenie en su cuenta de Instagram junto con una foto en la que muestra su pancita en una foto de perfil.

La reacción de Arturo Carmona al embarazo de su hija Melenie

Entre los comentarios, uno de los primeros en reaccionar fue Arturo Carmona, quien escribió:

"¡¡Serás la mami más hermosa del planeta!! Me llenas el corazón, eres la extensión del amor, ¡te amo mi niña!”.

El anuncio de que será mamá también generó comentarios de muchos amigos y colegas, entre ellos Mía Rubín, quien le escribió: “Ay hermosa, muchas felicidades”.

Entre las respuestas a la publicación de Melenie destacaron las felicitaciones para Arturo Carmona:

“El abuelo va a ser el mas chiflado, el abuelo más guapo y joven del planeta, el abuelo más sexy”, son algunos de los comentarios dirigidos hacia el actor.

Por ahora, cuando está por cumplirse un día de la publicación, Alicia Villarreal, madre de Melenie no ha reaccionado al embarazo en el perfil de ella ni en el suyo.

