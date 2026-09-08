Daniela Spanic, a 19 años del derrame cerebral, revela que no se habla con su hermana gemela: “cada quien su vida”

“Querían que fuéramos las dos, pero ella me dijo que no, entonces la decisión fue mía”.

Hace casi dos décadas, Daniela Spanic sufrió un accidente cerebrovascular. Era 2007 y la hermana de la famosa ‘Usurpadora’ estaba embarazada de su hija Katalina cuando a los 34 años tuvo que enfrentar el estado de coma.

La actriz y modelo permaneció poco más de una semana en coma y cuando despertó no recordaba siquiera que estaba esperando a su hija, asegura. Al tiempo, admite que todavía no tiene certezas de lo que detonó el accidente.

Luego, la venezolana atravesó por secuelas que limitaron su habla y la capacidad de caminar. Y en ese tiempo, la relación con su hermana gemela no era buena.

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Spanic ofreció una entrevista a Matilde Obregón y ahí contó que en la actualidad se dedica a la pintura. Y en sus obras plasma a Jesucristo, el amor por su hija y sus conocimientos sobre el Sistema Solar, pues es “amante de la ciencia”.

“Sí (iba a participar), pero no fue culpa de ella, fue culpa mía. Querían que fuéramos las dos, pero ella me dijo que no, entonces la decisión fue mía, yo decía: ‘para mí eso no es importante’”.

“Ella hace sus cosas y yo hago las mías. Ella trabaja en su trabajo y yo hago mis cosas y estoy tranquila; mi papá estuvo aquí hace una semana y hablé con ella, entonces hablo cuando se puede y ya... cada quien lleva su vida como le da la gana”, concluyó.

¿Por qué se pelearon Gaby y Dany Spanic?

La periodista le cuestionó a Daniela sobre su relación con Gabriela, incluido el rumore de que ella iba a ser quien representara a Guárico en ‘Miss Venezuela’, en 1992, sin embargo habría desistido por petición de su gemela.También abundó en su vínculo con la protagonista de ‘Emperatriz’ y, aunque no entró en detalles, expresó que no son muy unidas.

Primeras versiones recogen que el distanciamiento se originó por el exesposo de Daniela, justo después del derrame cerebral. Gaby manifestaba que Ademar Nahum no permitía que su hermana tuviera contacto con su familia. Sin embargo, el padre de Katalina, hija de la actriz, indicó que el conflicto inició por temas económicos.

Nahum reveló que Daniela se negó a posar junto a Gaby para una revista que les iba a pagar una cuantiosa cantidad.

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Aunque la famosa estrella había señalado antes que él era muy interesado. “El señor que tiene por esposo, con sus intereses lucrativos, se ha convertido en manzana de la discordia”. Debido a los problemas, ellas dejaron de hablarse durante más de diez años.