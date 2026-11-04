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“Que ch1ngu*n a su madre”: ‘La Chicuela’ recuerda la respuesta a la amenaza de muerte QUE IGNORÓ Jenni Rivera

La periodista Blanca Martínez desveló todos los detalles previos a que le arrebataran la vida a ‘La Gran Señora’.

Noviembre 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘La Chicuela’ habló de las amenazas que recibió Jenni Rivera.

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“Oye, acaban de amenazar a Jenni. Le hablaron por teléfono y que si sube la matan’”.

‘La Chicuela’ llegó hasta el podcast de Melo Montoya y abordó diversas experiencias con los músicos e intérpretes del mundo grupero. Pero las dudas sobre la muerte de Jenni Rivera persisten, a casi 14 años del accidente aéreo que le arrebató la vida.

Al cuestionar a Blanca Martínez, quien fue su amiga y casi hermana desde finales de los años 90, contó detalles inéditos como la amenaza que recibió durante una presentación en Monterrey.

Blanca, inició admitiendo que sabía que le preguntaría por Jenni. Luego mencionó con respecto a si la muerte de la intérprete de ‘No llega el olvido’ fue planeada:

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“Yo soy católica, lo primero que yo te diría es: no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, o sea, a ella y todos los demás que iban ahí les tocaba morir ese día. Esa es mi idea, pero luego platiqué con Rosi Rivera cuando Rosi era la albacea… me dijo que el resultado del peritaje era que había sido un accidente porque el avión era muy viejo, lo cual también es cierto”, mencionó la expromotora musical.

Al tiempo, contó que dos años antes de la muerte de ‘La Diva de la Banda’ llegó la amenaza.

“Te acordarás que fue a la Arena (Monterrey)… ya sentaba esperando el concierto, de repente llega Arturo Rivera y me dice ‘oye, acaban de amenazar a Jenni. Le hablaron por teléfono y que si sube la matan’. Y yo, ‘¿y qué les dijo?’. ‘Que chingu*n a su madre y colgó’”, le contó el exmanager de Rivera, quien murió junto a la cantante años después.

Luego narró que “cuando se acaba (el concierto) ella se iba a ir en un transporte, en una camioneta determinada, y cambiaron toda la logística y la llevaron en un vocho al hotel y en el hotel ya teníamos planeado que iba a haber una taquiza… ella como si nada”, manifestó ‘La Chicuela’ haciendo énfasis en que Jenni ignoró las amenazas.

Sin embargo, luego llegó otra intimidación que quedó grabada en video.

“Cuando pasa el numerito y luego veo el video donde canta ‘Paloma Negra’… ella está con la copa de cognac y de repente ‘hoy la matan’, y ella escucha. Porque tú velo y ella cambia su reacción”, declaró Martínez.

La amiga de ‘La Gran Señora’ también mencionó que ya existe una serie sobre la muerte y quien se adjudicó el presunto asesinato, sin embargo, Blanca tiene certezas.

“Dijeran en el rancho ‘haiga sido como haiga sido’, si la mataron, si no la mataron, si el avión se cayó por accidente nadie nos la va devolver. Nada va a cambiar que sepamos. A mí saber si la mataron o no me la va a devolver ni a Arturo tampoco”, dijo entre lágrimas.
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Y finalizó, manifestando: “yo le pido a Dios que esté descansando en paz y lo único que me alegra de que esté en otro plano es que dejó de sufrir porque tuvo una vida muy complicada, muy difícil, muy fuerte”, concluyó.

Jenni Rivera La Chicuela
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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