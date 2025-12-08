Productor de ‘A oscuras me da risa’ debe millones tras ataque de bacteria carnívora, ¡y necesita otra cirugía!

El reconocido productor de teatro, Gabriel Varela, abrió su corazón y relató cómo enfrentó una complicada crisis de salud que lo dejó con una deuda millonaria.

Varela, quien ha producido exitosas puestas como ‘Hijas de su madre’, ‘Las recogidas’, ‘A oscuras me da risa’, ‘Los monólogos de la vagina’ y ‘Cena de matrimonios’, fue víctima de padecimiento inesperado: una bacteria carnívora lo atacó.

Esto derivó en una infección sumamente peligrosa que además lo llevó a ser sometido a diversas intervenciones quirúrgicas, así como a padecer dos infartos.

Gabriel, ya con mejor salud y estabilidad dijo ante la prensa que todavía le falta someterse a una operación más, la cual -espera- sea la última de todas.

El productor teatral estuvo 32 días hospitalizado, y de esos la mitad permaneció en estado crítico, sin embargo, gracias a la atención que recibió pudo salir adelante.

Aunque Varela contaba con un seguro médico, éste no cubría todo lo que necesitaba por lo que echó mano de todos los medio posibles para recibir la atención médica privada con la misión de recuperar su salud por completo.

Salió avante, pero asegura que debe millones de pesos y aunque no dio más detalles de las cifras millonarias que debe cubrir, aclaró que es algo que quiere llevar de manera privada.

A Gabriel Varela todavía le queda un paso más para estar al cien con su salud, pero la buena energía y deseos de sus cercanos hacen que se recupere cada día más y así pueda retomar sus actividades para poder liquidar lo que éste lamentable episodio le dejó.

¿Quién es Gabriel Varela?

Cabe recordar que Gabriel es hijo del productor Salvador Varela y de Gina Romand. Su trayectoria incluye colaboraciones con figuras como Fernando Colunga, Laura Flores y Alejandro Camacho.

Al ingresar al hospital estaba por estrenar ‘El teatro del terror’ con Alejandro Camacho y ‘Madres’, sin embargo, desde el hospital le dio seguimiento a sis obras de teatro.

“Gracias a Dios tenemos el cobijo de Humberto Zurita, quien es nuestro director, y nos sentimos bien y tranquilos para seguir trabajando”, dijo en aquel momento la hermana del destacado productor de teatro, Gina Varela.

