Famosos

Eduin Caz lanza botellazo a pantalla en pleno concierto en Colombia y luego pide perdón

En uno de sus conciertos, el cantante lleno de euforia agarró una botella y la arrojó directo a una pantalla.

Diciembre 08, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Eduin-Caz.jpg

El cantante de la banda, lleno de euforia, decidió romper un monitor.

Instagram

“Gracias, Bogotá. Mándenme a donde deposito lo de la tele, perdón”.

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, protagonizó una controversia en su presentación en el ‘Festival Órale Wey’, en Bogotá, Colombia.

Todo marchaba con normalidad en el evento multitudinario que se llevó a cabo el pasado 6 de diciembre en el estadio El Campín, sin embargo, cuando el reloj marcaba casi el fin del concierto, el eufórico Caz decidió romper una pantalla del escenario.

A través de redes sociales se hizo viral cómo el intérprete toma una botella de alcohol y la lanza directamente contra un monitor, generando gran alboroto entre los presentes.

Antes de romper la pantalla Caz ya había generado alboroto ante el público expresado que: “Bogotá está triste porque ya se me acabó el tiempo”. Luego externó que “de aquí nos vamos hasta que amanezca, Bogotá”, y siguió entonando más melodías. Después al ver la pantalla con el cronómetro que marcaba el fin de su show preguntó que "¿cómo cuánto cuesta (la pantalla) porque ya se me acabó el tiempo?”, y procedió a destruir la pantalla.

@lasanta91.5fm

¡Escándalo en Bogotá! Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, protagonizó un momento épico durante su concierto en el Órale Wey Fest, en el Estadio El Campín. Al acercarse el límite de tiempo, lanzó una botella de licor contra la pantalla que marcaba el cronómetro, rompiéndola en pedazos y extendiendo la fiesta para deleite de miles de fans. El gesto, captado en video, divide opiniones: unos lo ven como rebeldía rockera, otros como un acto innecesario. ¡Grupo Firme no para ni ante el reloj! #lasanta #endiabladamentebuena

♬ sonido original - LaSanta91.5
En redes sociales las opiniones se polarizaron, pues muchos internautas tacharon a Caz de “violento” y mencionaron que la acción fue “innecesaria”, sin embargo, hubo quien aseveró que la producción del estadio había encendido las luces y cortado el sonido abruptamente, lo que habría provocado la reacción de Eduin.

Luego de lanzar con fuerza la botella contra la pantalla, el vocalista salió a disculparse aunque lo hizo con humor. Compartió fotografías del show acompañadas del mensaje: “Gracias, Bogotá. Mándenme a donde deposito lo de la tele, perdón”, indicó.

@jerryvillarrealoficial1

Eduin Caz rompe pantalla tras concluir su tiempo en el escenario; fans lo ovacionan y el momento revienta las redes La noche en Colombia dio de qué hablar después de que Eduin Caz protagonizara uno de los momentos más comentados del fin de semana. Durante su presentación en un estadio repleto, el cantante llegó al cierre de su tiempo programado en el escenario. Al escuchar que debía concluir su show, Caz reaccionó con un gesto explosivo: rompió una pantalla del set, acción que dejó a todos boquiabiertos. Lejos de causar controversia entre los asistentes, el momento fue recibido con emoción. Los fans presentes estallaron en gritos, y aplausos, convencidos de que estaban presenciando una escena que quedaría para la historia. Muchos interpretaron el gesto como una combinación de adrenalina, euforia y entrega total hacia su público colombiano. Como era de esperarse, el clip no tardó en llegar a redes sociales, donde comenzó a circular “como espuma”. En cuestión de minutos se volvió viral, acumulando miles de visualizaciones, reacciones y comentarios que debatían entre la sorpresa, la emoción y el humor. Algunos usuarios aseguraron que “solo Eduin Caz puede convertir un final abrupto en un momento épico”, mientras que otros celebraron la pasión con la que el artista se entrega en el escenario. El incidente ha mantenido el nombre del cantante entre las principales tendencias, demostrando una vez más el poder que tiene para captar la atención del público tanto arriba como fuera del escenario.

♬ sonido original - jerryvillarrealoficial1

Eduin Caz Grupo Firme
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
