Eduin Caz lanza botellazo a pantalla en pleno concierto en Colombia y luego pide perdón

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, protagonizó una controversia en su presentación en el ‘Festival Órale Wey’, en Bogotá, Colombia.

Todo marchaba con normalidad en el evento multitudinario que se llevó a cabo el pasado 6 de diciembre en el estadio El Campín, sin embargo, cuando el reloj marcaba casi el fin del concierto, el eufórico Caz decidió romper una pantalla del escenario.

A través de redes sociales se hizo viral cómo el intérprete toma una botella de alcohol y la lanza directamente contra un monitor, generando gran alboroto entre los presentes.

Antes de romper la pantalla Caz ya había generado alboroto ante el público expresado que: “Bogotá está triste porque ya se me acabó el tiempo”. Luego externó que “de aquí nos vamos hasta que amanezca, Bogotá”, y siguió entonando más melodías. Después al ver la pantalla con el cronómetro que marcaba el fin de su show preguntó que "¿cómo cuánto cuesta (la pantalla) porque ya se me acabó el tiempo?”, y procedió a destruir la pantalla.

En redes sociales las opiniones se polarizaron, pues muchos internautas tacharon a Caz de “violento” y mencionaron que la acción fue “innecesaria”, sin embargo, hubo quien aseveró que la producción del estadio había encendido las luces y cortado el sonido abruptamente, lo que habría provocado la reacción de Eduin.

Luego de lanzar con fuerza la botella contra la pantalla, el vocalista salió a disculparse aunque lo hizo con humor. Compartió fotografías del show acompañadas del mensaje: “Gracias, Bogotá. Mándenme a donde deposito lo de la tele, perdón”, indicó.