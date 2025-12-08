Jorge Salinas revela por qué no puede pasar Navidad con todos sus hijos

Jorge Salinas no tiene duda de lo que significa el final de 2025 en su vida.

“El tiempo nunca se recupera”, dice el actor que actualmente trabaja en la obra musical “Perfume de gardenia”.

Lo dice a propósito de lo emocionado y agradecido que se siente por estar sano y con trabajo.

“El tiempo hay que gozarlo pero ya los arrepentimientos... no ganas nada, no puedes regresar, es mejor decir lo siento”.

Lamenta no estar con todos sus hijos

Salinas cuenta que ha aprendido, a lo largo de los años a aceptar el presente y agradecer el amor de quienes están a su alrededor.

Por eso, aunque lamenta que no puede reunirse con todos sus hijos, agradece que todos ellos están sanos.

“Es complicado reunirlos a todos (en Navidad) por los tiempos y por los lugares en los que están. Yo estaré aquí, con mi esposa, con el amor de mi vida, con mis hijos sanos y la emoción de seguir vivo”.

Jorge Salinas cumplirá 35 años de carrera como actor en 2026, ya que su primera actuación fue como galán de telenovela que era rechazado por Daniela Castro en “Cadenas de amargura”.

Esta vigencia como actor es otro motivo para estar agradecido durante el final de este 2025.