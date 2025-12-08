¿Por qué lloró Oka Giner al ser eliminada de "¿Quién es la Máscara?”?

Oka Giner nació en Chihuahua. Cuando se quitó la Máscara de Hieny Fer, Omar Chaparro de inmediato le dijo “paisana”, ya que él también es de allá.

El dato es importante porque explica lo emocionada que estaba la actriz cuando fue eliminada del programa "¿Quién es la Máscara?” y tuvo que revelar su identidad.

Giner es hija de un agricultor de Camargo, Chiuahua, que murió en 2019. La noticia de su fallecimiento llegó a aparece en diarios locales porque era un hombre muy apreciado por la comunidad debido al apoyo que brindaba a los equipos de béisbol.

Giner tuvo, pues, una infancia de campo, marcada por las costumbres rurales. En ese mundo, su único contacto con la fama era a través del aparato de televisión que estaba en su casa.

Así lo contó ella mismo luego de ser desenmascarada y cuando los investigadores alabaron su trabajo, sobre todo Carlos Rivera y Ana Brenda Contreras.

“Yo, cuando era una niña de provincia, los veía en la tele y soñaba con esto. Lo que quiero decir es que ustedes son mi inspiración”, dijo Okairy, nombre completo de la actriz.

Las emociones de Oka Giner

Después de la eliminación, hizo una transmisión en vivo en la que explicó porque no pudo contener las lágrimas durante su revelación de identidad en “¿Quién es la Máscara?”.

“A mí se me había olvidado reír. Yo amo esto de la actuación pero se me había olvidado reírme y eso fue lo que vino a enseñarme Hieny Fer”.

Su personaje, en efecto, tenía un rasgo característico: el humor.

Oka Giner no es comediante por lo que cuando construyó el personaje se encomendó al “angelote” que tiene el cielo: su padre.

Todas esas emociones se agolparon en el espíritu de la actriz al momento de quitarse la Máscara y dice que por eso lloró.

