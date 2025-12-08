Suscríbete
Famosos

¿Por qué lloró Oka Giner al ser eliminada de "¿Quién es la Máscara?”?

Diciembre 08, 2025 • 
Alejandro Flores
oka giner.jpg

Oka Giner

Youtube

Oka Giner nació en Chihuahua. Cuando se quitó la Máscara de Hieny Fer, Omar Chaparro de inmediato le dijo “paisana”, ya que él también es de allá.

El dato es importante porque explica lo emocionada que estaba la actriz cuando fue eliminada del programa "¿Quién es la Máscara?” y tuvo que revelar su identidad.
Giner es hija de un agricultor de Camargo, Chiuahua, que murió en 2019. La noticia de su fallecimiento llegó a aparece en diarios locales porque era un hombre muy apreciado por la comunidad debido al apoyo que brindaba a los equipos de béisbol.
Giner tuvo, pues, una infancia de campo, marcada por las costumbres rurales. En ese mundo, su único contacto con la fama era a través del aparato de televisión que estaba en su casa.

Así lo contó ella mismo luego de ser desenmascarada y cuando los investigadores alabaron su trabajo, sobre todo Carlos Rivera y Ana Brenda Contreras.

“Yo, cuando era una niña de provincia, los veía en la tele y soñaba con esto. Lo que quiero decir es que ustedes son mi inspiración”, dijo Okairy, nombre completo de la actriz.

Las emociones de Oka Giner

Después de la eliminación, hizo una transmisión en vivo en la que explicó porque no pudo contener las lágrimas durante su revelación de identidad en “¿Quién es la Máscara?”.

“A mí se me había olvidado reír. Yo amo esto de la actuación pero se me había olvidado reírme y eso fue lo que vino a enseñarme Hieny Fer”.

Su personaje, en efecto, tenía un rasgo característico: el humor.

Más sobre el inolvidable Eduardo Manzano
LALO MANZANO.jpg
Famosos
¿Cuántos hijos tiene ‘El Polivoz’ Eduardo Manzano y a qué se dedican?
Los hijos del comediante han seguido sus pasos en el mundo del entretenimiento.
Julio 06, 2023
 · 
Judith Martínez
POLIVOCES.jpg
Famosos
¿Qué pasó con Eduardo Manzano y Enrique Cuenca tras ‘Los Polivoces’?
El dúo logró dominar la escena cómica de la televisión mexicana durante varios años
Julio 04, 2023
 · 
Judith Martínez
silvia-pinal-.jpg
Famosos
Los tiernos momentos de Eduardo Manzano y Silvia Pinal en ‘Una familia de Diez’
El comediante murió un año después que la diva.
Diciembre 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Eduardo-Manzano.jpg
Famosos
Muere el emblemático Eduardo Manzano, actor y comediante de ‘Los Polivoces’ y ‘Una Familia de Diez’
El histrión falleció a los 87 años.
Diciembre 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez

Oka Giner no es comediante por lo que cuando construyó el personaje se encomendó al “angelote” que tiene el cielo: su padre.
Todas esas emociones se agolparon en el espíritu de la actriz al momento de quitarse la Máscara y dice que por eso lloró.

Oka Giner ¿Quién Es La Máscara?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
yuri selena.jpg
Famosos
La extraordinaria historia de Yuri y Selena Quintanilla: “Murió al poco tiempo”
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
eduardo-manzano-muerte.jpg
Famosos
¿De qué murió Eduardo Manzano? Su hijo Lalo revela todo y agradece apoyo
Diciembre 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
eleazar gomez el patron.jpg
Famosos
Tras grave pleito entre el Patrón y Eleazar Gómez, les ordenan dormir en la misma recámara de La Granja
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
elpatron-eleazar-gomez-granja.jpg
Famosos
Grave pleito en ‘La Granja VIP': El Patrón tocó partes íntimas de Eleazar Gómez | VIDEO
Diciembre 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
camila sodi.JPG
Famosos
Camila Sodi revela que es neurodivergente: “Tengo autismo y TDHA”
“En un mundo y cultura tan tóxica, es difícil”, confesó la actriz y autora.
Diciembre 07, 2025
 · 
TVyNovelas
estrellas-bailan-estreno-0.jpg
Famosos
Revelan que una pareja de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ ¡no se soporta!
Rumbo a la gran final, se encendieron los humos.
Diciembre 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
lucero la virgen.jpg
Famosos
El milagro por el que Lucero canta cada año Las mañanitas a la Virgen el 12 de diciembre
La cantante participará este año junto a su hija Lucerito Mijares
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
justion trudeau y katy perry.jpg
Hollywood
Katy Perry y Justin Trudeau hacen su primer viaje como novios; ¿a dónde fueron y qué hicieron?
La cantante y el político oficializaron su noviazgo con una publicación de varias fotos y videos
Diciembre 06, 2025
 · 
Alejandro Flores