Sancionan al Patrón, perdonan a Eleazar y Kim Shantal explota contra Adal Ramones

El domingo comenzó con el pleito entre Eleazar Gómez y Alberto del Río “el Patrón”, que terminó con un contacto físico: el Patrón tocó a Eleazar de manera inapropiada.

Como se informó en TVynovelas, el Patrón comenzó a molestar a Eleazar Gómez, por lo que se hicieron de palabras. El Patrón tocó al actor un par de veces, e incluso, puso su mano sobre la parte íntima de Eleazar.

Luego del pleito, los granjeros se enteraron de que el granero se cerraba, por lo que de ahora en adelante todos los participantes deben dormir en la misma recámara.

La noticia generó todavía mas tensión entre los dos granjeros.

Cuando comenzó la gala de eliminación, el conductor Adal Ramones hizo referencia al pleito pero sin entrar en detalles: “Hay algunos temas que son más delicados que otros, pero Eleazar y el Patrón son tendencia”.

¿Cuál fue la sanción para El Patrón?

Adal Ramones, antes de la eliminación de esta semana, anunció:

“El manual del granjero señala lo que se tiene que hacer. Patrón tuviste un contacto físico con Eleazar y eso estuvo cerca de provocar un enfrentamiento mas fuerte y eso esta totalmente prohibido. La resolución es que desde este momento serás el primer nominado de la próxima semana”.

En cuanto a Eleazar, Ramones también hizo un pronunciamiento pero para anunciar que no tiene ninguna sanción, a pesar de que él mismo dijo que ha tenido otros enfrentamientos y pleitos.

“Solo hay un llamado de atención para ti. Revisamos las peleas que han tenido y esperamos que a partir de ahora todos respeten las reglas del granjero”.

La reacción de Kim Shantal

En cuanto se hizo este anuncio de perdonar a Eleazar, Kim Shantal alzó la voz para interrumpir a Adal y decir:

“Mejor ya no den el premio y vámonos todos a la casa”.

Adal intentó seguir con el discurso del juego pero Shantal no paró de hablar:

Eleazar no respeta nuestro espacio, todo el tiempo se acerca, tengo que soportar sus babas cuando está ebrio”.

Adal Ramones le pidió hasta cuatro veces que le pemritiera seguir, Cuando finalmente pudo hacerlo, Ramones se limitó a decir: “A partir de mañana esperen lo inesperado”.

