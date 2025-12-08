Suscríbete
Famosos

Sancionan al Patrón, perdonan a Eleazar y Kim Shantal explota contra Adal Ramones

Tras el pleito que tuvieron en la Granja VIP, la producción tomó una decisión que dejó molesta a Kim

Diciembre 07, 2025 • 
Alejandro Flores
patron la granja eleazar (1).jpg

El patrón fue sancionado

Instagram

El domingo comenzó con el pleito entre Eleazar Gómez y Alberto del Río “el Patrón”, que terminó con un contacto físico: el Patrón tocó a Eleazar de manera inapropiada.

Como se informó en TVynovelas, el Patrón comenzó a molestar a Eleazar Gómez, por lo que se hicieron de palabras. El Patrón tocó al actor un par de veces, e incluso, puso su mano sobre la parte íntima de Eleazar.
Luego del pleito, los granjeros se enteraron de que el granero se cerraba, por lo que de ahora en adelante todos los participantes deben dormir en la misma recámara.
La noticia generó todavía mas tensión entre los dos granjeros.
Cuando comenzó la gala de eliminación, el conductor Adal Ramones hizo referencia al pleito pero sin entrar en detalles: “Hay algunos temas que son más delicados que otros, pero Eleazar y el Patrón son tendencia”.

Más sobre el inolvidable Eduardo Manzano
LALO MANZANO.jpg
Famosos
¿Cuántos hijos tiene ‘El Polivoz’ Eduardo Manzano y a qué se dedican?
Los hijos del comediante han seguido sus pasos en el mundo del entretenimiento.
Julio 06, 2023
 · 
Judith Martínez
POLIVOCES.jpg
Famosos
¿Qué pasó con Eduardo Manzano y Enrique Cuenca tras ‘Los Polivoces’?
El dúo logró dominar la escena cómica de la televisión mexicana durante varios años
Julio 04, 2023
 · 
Judith Martínez
silvia-pinal-.jpg
Famosos
Los tiernos momentos de Eduardo Manzano y Silvia Pinal en ‘Una familia de Diez’
El comediante murió un año después que la diva.
Diciembre 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Eduardo-Manzano.jpg
Famosos
Muere el emblemático Eduardo Manzano, actor y comediante de ‘Los Polivoces’ y ‘Una Familia de Diez’
El histrión falleció a los 87 años.
Diciembre 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez

¿Cuál fue la sanción para El Patrón?

Adal Ramones, antes de la eliminación de esta semana, anunció:

“El manual del granjero señala lo que se tiene que hacer. Patrón tuviste un contacto físico con Eleazar y eso estuvo cerca de provocar un enfrentamiento mas fuerte y eso esta totalmente prohibido. La resolución es que desde este momento serás el primer nominado de la próxima semana”.

En cuanto a Eleazar, Ramones también hizo un pronunciamiento pero para anunciar que no tiene ninguna sanción, a pesar de que él mismo dijo que ha tenido otros enfrentamientos y pleitos.
“Solo hay un llamado de atención para ti. Revisamos las peleas que han tenido y esperamos que a partir de ahora todos respeten las reglas del granjero”.

La reacción de Kim Shantal

En cuanto se hizo este anuncio de perdonar a Eleazar, Kim Shantal alzó la voz para interrumpir a Adal y decir:

“Mejor ya no den el premio y vámonos todos a la casa”.

Adal intentó seguir con el discurso del juego pero Shantal no paró de hablar:

Eleazar no respeta nuestro espacio, todo el tiempo se acerca, tengo que soportar sus babas cuando está ebrio”.

Adal Ramones le pidió hasta cuatro veces que le pemritiera seguir, Cuando finalmente pudo hacerlo, Ramones se limitó a decir: “A partir de mañana esperen lo inesperado”.

El Patrón La Granja VIP Eleazar Gómez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
eleazar gomez el patron.jpg
Famosos
Tras grave pleito entre el Patrón y Eleazar Gómez, les ordenan dormir en la misma recámara de La Granja
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
elpatron-eleazar-gomez-granja.jpg
Famosos
Grave pleito en ‘La Granja VIP': El Patrón tocó partes íntimas de Eleazar Gómez | VIDEO
Diciembre 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
camila sodi.JPG
Famosos
Camila Sodi revela que es neurodivergente: “Tengo autismo y TDHA”
Diciembre 07, 2025
 · 
TVyNovelas
estrellas-bailan-estreno-0.jpg
Famosos
Revelan que una pareja de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ ¡no se soporta!
Diciembre 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
lucero la virgen.jpg
Famosos
El milagro por el que Lucero canta cada año Las mañanitas a la Virgen el 12 de diciembre
La cantante participará este año junto a su hija Lucerito Mijares
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
justion trudeau y katy perry.jpg
Hollywood
Katy Perry y Justin Trudeau hacen su primer viaje como novios; ¿a dónde fueron y qué hicieron?
La cantante y el político oficializaron su noviazgo con una publicación de varias fotos y videos
Diciembre 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara (1).jpg
Famosos
Wendy Guevara cuenta cómo era la relación con su papá: “Yo llegaba a las seis de la mañana a la casa”
La influencer narró algunos de los episodios más duros de su adolescencia y juventud
Diciembre 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
el malilla.jpg
Famosos
Al interior de la casa donde se crió el Malilla: “desgraciadamente ya no vivimos en Valle de Chalco”
El documental de ViX, “Sonoro”, muestra el aspecto más humano del reguetonero
Diciembre 06, 2025
 · 
Alejandro Flores