El libro que Jenni Rivera estaba leyendo al momento de su trágica muerte

La noticia de la muerte de Jenni Rivera removió muchas emociones y recuerdos entre quienes la conocían... Y hasta la fecha es, como decía su canción, ‘Inolvidable’.

Lo trágico e inesperado del suceso provocó asombro en todo aquel que la conoció pero sobre todo, entre quienes en ese momento estaban trabajando con ella. Ese fue el caso de Luz María Ramírez, quien era parte de su equipo en el reality show La Voz México.

Jenni Rivera era coach del programa y Luz María estaba convertida en su alumna más avanzada, hasta el punto de que el público la identificaba como una especie de sucesora.

Fuera del programa, además, Luz María y Jenni habían establecido una relación muy cercana porque se sentían identificadas con su historia de vida: ambas eran madres solteras y tenían un pasado marcado por una relación tormentosa con sus ex.

El libro al que Jenni siempre volvía Cortesía

Pero sobre todo, las cantantes se reconocían como mujeres que habían superado desde el machismo de su entorno hasta los prejuicios de la industria de la música.

La dedicatoria que escribió Jenni Rivera

Luz María platica a TVyNovelas que esa empatía se hizo más fuerte, curiosamente, al acercarse la final de La Voz México... algo que finalmente Jenni ya no vio porque murió un día antes.

La Diva de la Banda, una semana antes de su trágica muerte el 9 de diciembre de 2012, hizo un viaje con Luz María (y con algunos otros concursantes de La Voz México) para conectar con la naturaleza, como parte de su idea de prepararlos emocionalmente para la final del reality show.

Fue durante ese viaje que Jenni le mostró a Luz María el libro que, en ese momento, le estaba cambiando la vida: “El librito de instrucciones de Dios para las madres”.

El libro se presenta en su contraportada como un “compendio de inteligencia y sabiduría para madres que quieran vivir la vida conforme a la Palabra de Dios. Maravilloso regalo para cada ocasión”.

El libro que Jenni recomendaba Amazon

Luz María recuerda:

“Es un libro que era muy importante para ella y me lo quiso regalar porque estaba convencida de que nuestras vidas eran hasta cierto punto paralelas. Le escribió una dedicatoria que dice “para mi Galla”, porque ella así me decía”.

El libro al que Jenni siempre volvía Cortesía

Jenni Rivera murió el 9 de diciembre de 2012, cuando tenía apenas 43 años. La final de La Voz México se realizó una semana después y Luz María fue la ganadora.

