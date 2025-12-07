Camila Sodi revela que es neurodivergente: “Tengo autismo y TDHA”

Al compartir la reciente publicación de su libro “El pequeño libro del duelo”, Camila Sodi platicó con Isabel Lascurain respecto a su perspectiva de la vida, el duelo tras la muerte de su madre, Ernestina Sodi, y aspectos personales como su diagnóstico de autismo y de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDHA).

Sin embargo, no lo ve como algo ‘malo’, e incluso, resaltó que “tiene unas ventajas increíbles, la gente tiende a ver solo las desventajas. Estamos acostumbrados a que el autismo solo se ve una manera... con un tipo de autismo especifico, pero el espectro es amplio.

“Las virtudes son enormes cuando puedes estar en un ambiente donde te dejan estar, donde puedes estar cómodo. Y cuando tu nivel de ayuda externa no es tan alto. Claro, quienes requieren ayuda externa, es más difícil coexistir en un mundo donde no está diseñado para ti”.

Camila Sodi compartió: “El mundo debería estar diseñado por gente más sensible, no por gente casi cruel. Es más, no necesitas estar en el espectro, por ejemplo, las mamás, el mundo está diseñado para hombres productivos, para que generes dinero para el capitalismo.

“En un mundo y cultura tan tóxica, es difícil. Igual un duelo, el mundo es apabullante, el mundo no es un lugar donde te sientes seguro, no, dices ‘voy a llorar y alguien me va a robar la bolsa’. Y la gente siempre dice: "¿Cómo estás? ¿Ya estás bien? No te preocupes, ya va a acabar’”, dijo al hablar también del duelo.

“Si pudiéramos construir un mundo más amable, sería mucho mejor para todos, no nada más para los neurodivergentes, o las madres, o alguien en un duelo, sino para todos los que habitamos este mundo”.

Camila recordó lo difícil que era sus encuentros con la prensa

“Necesito ayuda externa, muy poca, pero soy neurodivergente. No puedo con que te eleven el cortisol, y era una niña y me preguntaban cosas muy cabronas, eran duros. Con lo de Diego, con lo de mi mamá, la tía y la otra tía”.