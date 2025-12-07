Suscríbete
Famosos

El milagro por el que Lucero canta cada año Las mañanitas a la Virgen el 12 de diciembre

La cantante participará este año junto a su hija Lucerito Mijares

Diciembre 07, 2025 • 
Alejandro Flores
lucero la virgen.jpg

Lucero canta a la Virgen desde niña

Youtube

Lucero está en la lista que se ha revelado de artistas que participarán en Las Mañanitas a la Virgen María.

Este ritual anual que se graba como una contribución al festejo del 12 de diciembre y que se transmite en Televisa, es también una demostración de fe para muchos de famosos que participan en ella.
Así lo es para Lucero, quien no solamente es devota de la Virgen, sino que la considera una guardiana de su vida profesional y familiar.
“Cada vez que tengo un concierto o una grabación, lo que hago es pedirle a la Virgen que me de la fuerza de comunicar cosas bonitas y alegres. Me encomiendo a ella para que me lleve de la mano en el escenario o en el set de cine o televisión”, dijo Lucero en una entrevista para Hallow, plataforma que promueve la fe y el catolicismo.

Un milagro constante

La cantante ha participado desde hace 4 décadas en Las Mañanitas a la Virgen, y además, desde 2023 se ha sumado a ella la participación de su hija Lucero Mijares.
Para la cantante, este hecho de que su hija comparta el 12 de diciembre con ella, constituye ya un acto de fe, un milagro.

“Aunque no he vivido en carne propia un milagro, su presencia en mi vida es una demostración de fe. Que yo pueda estar con la gente que amor y con mi hija, es un milagro constante que nos ha traído muchas bendiciones”.

En varias ocasiones Lucero ha explicado lo importante que es su participación en esta celebración, ya que considera que a la Virgen se le canta con el corazón más con la garganta.

Más sobre el inolvidable Eduardo Manzano
LALO MANZANO.jpg
Famosos
¿Cuántos hijos tiene ‘El Polivoz’ Eduardo Manzano y a qué se dedican?
Los hijos del comediante han seguido sus pasos en el mundo del entretenimiento.
Julio 06, 2023
 · 
Judith Martínez
POLIVOCES.jpg
Famosos
¿Qué pasó con Eduardo Manzano y Enrique Cuenca tras ‘Los Polivoces’?
El dúo logró dominar la escena cómica de la televisión mexicana durante varios años
Julio 04, 2023
 · 
Judith Martínez
silvia-pinal-.jpg
Famosos
Los tiernos momentos de Eduardo Manzano y Silvia Pinal en ‘Una familia de Diez’
El comediante murió un año después que la diva.
Diciembre 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Eduardo-Manzano.jpg
Famosos
Muere el emblemático Eduardo Manzano, actor y comediante de ‘Los Polivoces’ y ‘Una Familia de Diez’
El histrión falleció a los 87 años.
Diciembre 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez

La experiencia se ha vuelto aún más trascendental para ella desde que la acompaña Lucerito Mijares, lo cual se repetirá este 2025. La lista completa de los artistas que participarán en Las Mañanitas de este año es:

  1. Lucero
  2. Carlos Rivera
  3. Edith Márquez
  4. Aída Cuevas
  5. Daniela Romo
  6. Valeria Cuevas
  7. Alex Fernández
  8. Guadalupe Pineda y Mariana Gurrola
  9. Víctor García
  10. Lucero Mijares
  11. María Victoria
  12. Ana Cirré
  13. Alexander Acha

¿Qué le pide Lucero a la Virgen de Guadalupe?

La cantante siente que la presencia de la Guadalupana es constante a lo largo de su carrera y su vida. Por tanto, no siente la necesidad de hacer una petición en específico, sino que utiliza su canto del 12 de diciembre de cada año como una forma de retribuir lo que ha recibido de ella.

“Lo único que pido es conservar las bendiciones que me ha dado, lo mismo que la salud de mis hijos, de la gente cercana a mí, a mi familia y a todas las personas”.
Las Mañanitas a la Virgen se transmitirá el 11 de diciembre a las 23:00 horas por Las Estrellas.

Lucero Mañanitas a la Virgen de Guadalupe
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
yuri la voz bubba.jpg
Famosos
Yuri está de luto: muere participante de La Voz México que estuvo en su equipo
Diciembre 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
carmona-pati-chapoy.jpg
Famosos
Arturo Carmona le pone un alto a Pati Chapoy tras regañar a Melenie: “Se está equivocando, señora”
Diciembre 06, 2025
 · 
MrPepe Rivero
gomita trampa
Famosos
Gomita está de luto: Araceli Ordaz recibe duro golpe que pone a prueba su fe tras su bautizo
Diciembre 06, 2025
 · 
MrPepe Rivero
alicia villarreal melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie contra Alicia Villarreal: esto pasó cuando se enfrentaron en “Juego de Voces”
Diciembre 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
loteria-nacional-teatro-0.jpg
Viral
"¡Premio mayor!”... Renace el Teatro de la Lotería Nacional en Avenida Hidalgo 130
El emblemático recinto de avenida Hidalgo vuelve a la vida como sede de los sorteos tradicionales.
Diciembre 05, 2025
 · 
Nayib Canaán
lele-pons-shakira.jpg
Famosos
Lele Pons en TVyNovelas habla de su etapa como mamá: “Shakira me aconsejó y mi hija durmió en sus brazos”
Nos confesó que quiere darle hermanos a su hija con Guaynaa.
Diciembre 05, 2025
 · 
Nayib Canaán
El-Mimoso.jpg
Famosos
Luis Antonio ‘El Mimoso’ aparece con fuertes golpes en el rostro, ¿qué le pasó?
Heridas y moretones en el rostro causaron preocupación entre los seguidores del cantante.
Diciembre 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Cero-en-conducta.jpg
Famosos
Actor de ‘Cero en Conducta’ destapa que tuvo miedo por su salud al descubrir que fue víctima de brujería
El actor halló fotografías enterradas en un maceta afuera de su casa.
Diciembre 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez