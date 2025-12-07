El milagro por el que Lucero canta cada año Las mañanitas a la Virgen el 12 de diciembre

Lucero está en la lista que se ha revelado de artistas que participarán en Las Mañanitas a la Virgen María.

Este ritual anual que se graba como una contribución al festejo del 12 de diciembre y que se transmite en Televisa, es también una demostración de fe para muchos de famosos que participan en ella.

Así lo es para Lucero, quien no solamente es devota de la Virgen, sino que la considera una guardiana de su vida profesional y familiar.

“Cada vez que tengo un concierto o una grabación, lo que hago es pedirle a la Virgen que me de la fuerza de comunicar cosas bonitas y alegres. Me encomiendo a ella para que me lleve de la mano en el escenario o en el set de cine o televisión”, dijo Lucero en una entrevista para Hallow, plataforma que promueve la fe y el catolicismo.

Un milagro constante

La cantante ha participado desde hace 4 décadas en Las Mañanitas a la Virgen, y además, desde 2023 se ha sumado a ella la participación de su hija Lucero Mijares.

Para la cantante, este hecho de que su hija comparta el 12 de diciembre con ella, constituye ya un acto de fe, un milagro.

“Aunque no he vivido en carne propia un milagro, su presencia en mi vida es una demostración de fe. Que yo pueda estar con la gente que amor y con mi hija, es un milagro constante que nos ha traído muchas bendiciones”.

En varias ocasiones Lucero ha explicado lo importante que es su participación en esta celebración, ya que considera que a la Virgen se le canta con el corazón más con la garganta.

La experiencia se ha vuelto aún más trascendental para ella desde que la acompaña Lucerito Mijares, lo cual se repetirá este 2025. La lista completa de los artistas que participarán en Las Mañanitas de este año es:



Lucero Carlos Rivera Edith Márquez Aída Cuevas Daniela Romo Valeria Cuevas Alex Fernández Guadalupe Pineda y Mariana Gurrola Víctor García Lucero Mijares María Victoria Ana Cirré Alexander Acha

¿Qué le pide Lucero a la Virgen de Guadalupe?

La cantante siente que la presencia de la Guadalupana es constante a lo largo de su carrera y su vida. Por tanto, no siente la necesidad de hacer una petición en específico, sino que utiliza su canto del 12 de diciembre de cada año como una forma de retribuir lo que ha recibido de ella.

“Lo único que pido es conservar las bendiciones que me ha dado, lo mismo que la salud de mis hijos, de la gente cercana a mí, a mi familia y a todas las personas”.

Las Mañanitas a la Virgen se transmitirá el 11 de diciembre a las 23:00 horas por Las Estrellas.