Viral

Pelea campal afuera de un motel va desbloqueando personajes y hasta aparece una carroza fúnebre

En TikTok se volvió tendencia una pelea entre varios sujetos sin playera.

Diciembre 08, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Pelea-carroza.jpg

Un grupo de personas peleaba afuera de un motel.

TikTok

“Siempre llega primero los de funeraria que la policía”.

Una usuaria de la red social TikTok logró capturar lo que estaba a punto de volverse una batalla campal. La mujer iba avanzando en su automóvil afuera de un motel cuando observó la escena bizarra que no dudó en grabar.

Un grupo de hombre y mujeres discutía en la parte exterior del negocio, a un costado del estacionamiento, cuando la usuaria identificada como Jazmín López, captó el instante de la pelea que estaría por ocurrir.

En las imágenes los protagonistas del disturbio retan a golpes a sus contrincantes mientras varias personas en sus autos detenidos por el tráfico observan el alboroto, así como también una carroza que pasa por la avenida, mientras todo sucede.

El clip grabado afuera del hotel hizo que usuarios en redes sociales se cuestionaran si las personas con playera y la carroza funeraria fueron sacados de la Inteligencia Artificial o si es parte de un tenso momento de la vida real.

Algunos usuarios aseguran haber identificado que todo ocurrió en un sitio ubicado en San Agustín, Nayarit.

@jazmins.lopez

Imagínate vivir en Dubai y perderte de lo mágico que es México 😂🤭 #viraltiktok #paratii #humor

♬ sonido original - 𝙼𝙰𝚁𝚈🌵

El video ya cuenta con casi 500 mil reproducciones y cerca de 50 mil “me gusta”, así como miles de comentarios que hablan de los hechos, critican, especulan, y otros buscan conocer los motivos por los que las personas se peleaban a golpes y saber de la historia que los llevó a eso.

Incluso también hay quienes cuestionan las promociones que se aprecian de parte del establecimiento, se habla de la carroza fúnebre que pasó y de que llegó primero que la policía, que debía calmar el disturbio por la pelea de las personas que salían del motel.

“Motel, personas peleando, la funeraria. ¿¿¿Adivina si es IA o es México???”, “Por qué el que grabo no hizo nada para seguir grabando y echarnos el chisme completo”, “La funeraria: aquí cae cliente”, “Siempre llega primero los de funeraria que la policía”, “¿¿No sé qué me llamo más mi atención, un motel qué alquiler por solo 2 horas?? antes eran de 6 horas qué paso???? la carroza o la gente peleando en la entrada JAJAJAJAJAJAJA”, “Al parecer las dos mujeres encontraron a sus maridos juntos”, fueron algunos de los mensajes que se leen en la red social.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
